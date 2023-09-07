Haber: Mert Osman Erman

Julie Fujishima, amcasının kurbanlarına yönelik kamu özrü sırasında Johnny and Associates'ten Perşembe günü istifa etti.

Ayrılışı, soruşturmacıların Kitagawa'nın "yoğun bir şekilde" altı on yıldan fazla süre boyunca genç idolü taciz ettiğini bulmasının bir hafta sonrasına denk geldi.

Bu yılki BBC belgeseli, daha fazla kurbanın ortaya çıkmasına yol açtı.

Johnny Kitagawa, 2019'da öldü ve her zaman suçsuz olduğunu iddia etti. Hiçbir suçlama ile karşılaşmadı.

Perşembe günü, yeğeni ve ayrılan CEO Bayan Fujishima, ilk kez tacizini kabul etti.

"Şirket kendisi ve ben şahsen Johnny Kitagawa tarafından işlenen cinsel istismarı kabul ediyoruz," dedi.

"Kalbimin dibinden onun kurbanlarına özür dilerim."

Yerel medya, bazı kurbanların basın toplantısını izlediğini, bazılarının görünüşte öfkeli göründüğünü gösterdi.

Kitagawa, Japonya'nın eğlence endüstrisinde muhtemelen en etkili figürdü - ajansı onlarca yıl boyunca Japon erkek grupları üzerinde neredeyse tekeli elinde tuttu.

Bazı kurbanlar, BBC'nin Predator: J-Pop'un Gizli Skandalı belgeselinde, Kitagawa'nın cinsel taleplerine uymazlarsa kariyerlerinin zarar göreceğini düşündüklerini söylediler. Tacizi ile ilgili söylentiler ve bazı medya raporları yıllardır biliniyordu, ancak somut bir adım atılmadı. Ve bazı iddiaların bir sivil mahkemede kanıtlandığına rağmen, Kitagawa en az bir kez lekelemeye karşı dava açarak başarıyla dava açtı.

Pop mogulü hiçbir zaman ceza almadı ve ölümünden dört yıl önce, 87 yaşında olduğunda genç erkekleri işe alarak ve eğiterek devam etti. Ölümü ulusal bir olaydı ve o dönemin başbakanı bile başsağlığı mesajları gönderdi.

Çoğu ana akım Japon medyası da iddiaları on yıllar boyunca kapsamadı, bu da endüstri tarafından örtbas edildiği suçlamalarına yol açtı.

Ardından Mart ayında, BBC'nin Kitagawa'nın istismarını ayrıntılarıyla inceleyen bir soruşturma yayınlandı ve bu Japonya genelinde tartışmalara ve tam bir soruşturma çağrılarına yol açtı. Binlerce J-pop hayranı da ajansın bir soruşturmanın yapılması için lobi yapmak için bir dilekçe imzaladı.

BBC belgeseli, gençken tüm erkek ajansında çalışan kurbanların iddialarını detaylandırdı. İstismarın, Kitagawa'nın lüks evlerinde gerçekleştiği ve genellikle diğer çocuklar tarafından tanıklandığı bir desenin olduğunu gösterdi.

BBC'nin raporu, daha fazla kurbanın ortaya çıkmasına yol açtı, bunlar arasında Kitagawa tarafından 15 yaşından itibaren dört yıl boyunca istismar edildiğini söyleyen eski pop yıldızı Kauan Okamoto da bulunuyordu.

Kamu baskısı, ajansın kendi bağımsız soruşturmasını başlatmasına yol açtı. Panel, Japonya eski başsavcısı Makoto Hayashi, bir psikiyatrist ve bir klinik psikologdan oluşuyordu ve 23 kurbanın yanı sıra Bayan Fujishima da dahil olmak üzere 41 kişiyi görüştü.

Geçen hafta yayınlanan son raporda, Kitagawa'nın 1950'lerden 2010'lara kadar genç erkekleri cinsel olarak istismar etmeye başladığını buldular ve ajansın aile yönetiminin istismarın on yıllar boyunca devam etmesine izin verdiğini tespit ettiler. Soruşturmacılar, şirketin uzun süredir yönetici olan Bayan Fujishima'nın bu iddiaları ele almadığını belirtti.

Mayıs ayında, Bayan Fujishima, ajansın işleyişinin "normal dışı" olduğuna dair duyarsızlaştığını ifade etmişti.

Onun yerine, halef olarak Noriyuki Higashiyama'yı atadı. 56 yaşındaki Higashiyama aynı zamanda Japon televizyonunun tanınmış yüzlerinden biriydi ve Johnny and Associates tarafından ilk yeteneklerden biri olarak alındı.

Bay Higashiyama, Kitagawa'nın istismarının kurbanı olmadığını ancak söylentileri duyduğunu söyledi.

"Bunun hakkında bir şey yapamadım ve yapmadım," dedi basın toplantısında.

"Kaybedilen güveni geri kazanmak zaman alacak, ancak bu sorunla ilgilenmeye yaşamımın geri kalanını adayacağım," dedi.