Haber: Damla Oya Erman

"Depp v. Heard" fragmanı, Nisan 2022'de başlayan ve Haziran ayında jüri, Hem Heard hem de Depp'in birbirlerine karşı açtıkları iftira davalarında ikisini de iftira suçlu bulduğunda sona eren Virginia davası boyunca televizyonda ve canlı yayınlanan görüntülere ağırlık veriyor.

Fragmanda ekrana sıçrayan yazıda "Dava boyunca 200 saatten fazla canlı yayın yapıldı" ifadesi yer alıyor. "Milyonlarca kişi izledi, yorum yaptı ve paylaştı."

Fragman, aktörlerin tanıklık yaptığı anları, avukatlarının mahkemede konuşmalarını ve mahkeme binasının dışından alınan görüntüleri içeriyor. Ayrıca, davanın canlı yayınlanmasının davaya etkisini inceleyen çeşitli yorumcuların analizlerini içeren klipler de bulunuyor.

Resmi dizi özetine göre, "Her iki ifadenin de yan yana gösterildiği bu dizi, Hollywood'u alevlendiren ve sonrasında çevrimiçi dünyada yankılanan davanın arka planını araştırıyor."

Görünüşe göre, Hem Heard ve Depp diziye katılmamışlar.

2018 yılında Depp, eski eşi Heard'e karşı iftira davası açtı. O yıl The Washington Post için yazdığı makalede kendisini “aile içi şiddeti temsil eden bir kamu figürü" olarak tanımlayan Heard'a iftira davasını açtı. Depp, makalede adı geçmemiş olsa da, bu yazının kendisine karlı oyunculuk rolleri kaybettirdiğini iddia etti.

Heard, Depp'in avukatının kendisinin şiddet iddiaları hakkındaki açıklamaları nedeniyle iftira davası açtı.

Jüri, her ikisini de iftira suçlu bulduktan aylar sonra eski çift bir anlaşmaya vardı ve Heard, Depp'e 1 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Her iki aktör de o zamandan beri Avrupa'da zaman geçirirken, kamuoyu önünde yapılan davayı geride bırakmaya çalışıyorlar.

"Depp v. Heard" 16 Ağustos'ta Netflix'te yayınlanacak.