Haber: Damla Oya Erman

Depp, 8 Eylül'de yayımlanan bir röportajında Güney Çin Sabah Postası'na, "Her saniye yanımda kaldılar ve bu benim için oldukça büyük bir öneme sahip: Bana güvendiler, inandılar ve devam ettiler," dedi.

Depp, Amber Heard ile olan hukuki mücadeleleri sırasında Warner Bros'un "Fantastik Canavarlar" ve Disney'in "Karayip Korsanları" gibi film serilerindeki rollerini kaybetti.

2017'de Heard'den boşandıktan sonra, 2019'da The Washington Post için bir makalede kendisine şiddet uygulandığını iddia etmesi üzerine eski eşine iftira davası açtı.

Heard, ağustos 2020'de Depp'e karşı bir karşı dava açarak ilişkileri boyunca kendisine şiddet uygulandığını söyledi.

Haziran 2022'de Virginia jürisi, Heard ve Depp'in birbirlerine iftira attığını buldu. Çift, sonunda Aralık ayında birbirlerine karşı iftira davalarını anlaşmayla sona erdirdi.

Dior, dikkate değer bir şekilde Depp'in mahkeme süreci sırasında marka elçiliğini sonlandırmadı ve New York Times'a göre, Depp'e olan desteğini daha da artırdı ve 2022 yılında yedi haneli, çok yıllık bir sözleşme imzaladı.

Depp, Güney Çin Sabah Postası'na Dior'un desteğinden çok etkilendiğini söyledi

"Kimse bunu yapmaz, ve Dior'un bunu yapmış olması, bana güvenmeye ve benimle en alttan en üste ve tekrar en alta kadar gitmeye karar verme konusundaki her kararda yer alan herkese teşekkür ediyorum," dedi.

"Her zaman onların borcundayım, her zaman sadık kalacağım," diye devam etti.

Depp, 2015 yılından bu yana Dior'un elçisi olmuş ve Dior'un Sauvage parfüm serisi için birçok reklam kampanyasında yer almıştır.