Haber: Damla Oya Erman

"John Wick: Bölüm 4"ün yönetmeni Chad Stahelski, son "Happy Sad Confused" podcast bölümünde, yıldız oyuncu Keanu Reeves'in bu franchise'da yeni bir film yapmayı kabul ettiğini açıkladı.

Stahelski'ye podcast sunucusu Josh Horowitz, son film olan "John Wick: Bölüm 4"ün büyük bir başarı elde ettiğini ve stüdyonun yeni bir film yapma isteğinin olduğunu belirtti. Bunun üzerine Horowitz, Stahelski'ye, Reeves ile bu franchise'ın beşinci bir bölümünü tartışıp tartışmadıklarını sordu.

Stahelski, "Evet, Keanu ile konuştuk" dedi ve ekledi: "Eğer şu an ona 'John Wick 5'i yapar mısın?' diye sorarsanız, 'Tabii ki yaparım!' der. Ama sonra ekler, 'Peki, bu nedir? Hiç fikrim yok.'"

Yönetmen, bu konuda aceleci olmadıklarını çünkü daha önce gerçekleştirilemeyen birçok sahne ve fikir bulunabileceğini söyledi. Stahelski, beşinci bir film için iyi bir fikir bulursa, hemen Keanu Reeves ile iletişime geçeceklerini ve işe koyulacaklarını belirtti.

Lionsgate Motion Picture Group Başkanı Joe Drake, Mart ayında verdiği bir röportajda, Reeves'i popüler aksiyon kahramanı olarak hala devam ettirmeyi düşündüklerini açıklamıştı. Bu, bazı işaretlere rağmen Reeves'in bu rolü bırakabileceğine dair spekülasyonlarla çelişiyor.

"John Wick" yapımcısı Basil Iwanyk ise Deadline'a verdiği demeçte, Stahelski ve Reeves'in bu ay Japonya'ya bir gezi yapacaklarını ve bu süre zarfında yeni bir projeyi görüşebileceklerini ifade etti.

Bu haberle birlikte, franchise hayranları Ana de Armas'ın başrolünde olduğu "Ballerina" spin-off'una odaklanabilirler.

CNN, Keanu Reeves'in temsilcisiyle iletişime geçmek için temsilciye başvurdu. Keanu Reeves'in bu franchise'daki yerinin hala güvende olduğu kesinleşti.