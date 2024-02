Merhaba Joe, Beşiktaş'a hoş geldin. Şu an nasıl hissediyorsun?



Mutluyum. Burada olduğum için heyecanlıyım. Sıcak karşılama için teşekkür ederim. Başlamak için sabırsızlanıyorum.



Türkiye'ye gelme fikrini duyduğunda ilk neler hissettin?



Çok heyecanlıydım. Bu fırsat ve tekliften dolayı gururlandım. Beşiktaş tüm dünyada tanınıyor. Buraya gelmek ve başarılı olmak benim için iyi bir fırsat.



Buraya gelmeden önce kimlerle konuştun?



Alex Oxlade-Chamberlain ile konuştum. Bana karşı çok nazikti ve uzun bir ses kaydı yolladı. Şehir hakkında, insanlar hakkında, tesisler hakkında ve daha da önemlisi taraftarlar ve kulüp hakkında bilgi verdi. Ben de hemen ikna oldum. Zaten Beşiktaş’ın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. O da bunu teyit etmiş oldu.



Rangers'ta beraber oynadığım eski bir arkadaşımla daha konuştum. Allan McGregor da daha önce burada oynamıştı. Bana trafiğin ve şehrin çılgınca olduğunu söyledi. Ben de bunu deneyimlemek için sabırsızlanıyorum.



Uzun yıllar Nottingham'da oynadıktan sonra şimdi yurt dışındasın. Bu cesur kararından sonra neler hissediyorsun?



Yeni bir şey denemek için doğru zamandı diye düşünüyorum. Nottingham'da doğdum ve büyüdüm. Kulüple bu kadar çok maça çıktığım için şanslıyım. Şimdiyse ufkumu genişletmek için iyi bir fırsat yakaladığımı düşünüyorum. Türkiye'de biraz zaman geçirmek ve Beşiktaş gibi büyük bir futbol kulübünde oynamak beni çok ama çok heyecanlandırıyor.



Pazar günkü maçı izledin. Atmosfer hakkında neler söyleyebilirsin?



İnanılmazdı. İlk yarı bitmeden gelen gol, sevinç ve tüm atmosfer çok gürültülüydü. Aynı zamanda lig sıralamasındaki yerimizi sağlamlaştırmak için çok önemli bir galibiyetti.



Beşiktaş'taki yedinci İngiliz futbolcusun. Bu sana neler hissettiriyor?



Gururluyum. Bu, deneyimlemekten büyük heyecan duyduğum bir şey. Açıkçası Alex ile konuştuğumda burada geçirdiği zamanı çok sevdiğini söyledi ve ben de başlamak için sabırsızlanıyorum. Beşiktaş'ı temsil eden bir İngiliz olmak benim için gurur verici bir şey.



Beşiktaş ile önümüzdeki sezon için hedefleriniz ve beklentileriniz neler?



Avrupa'ya gitmeye hak kazanmak için olabildiğince çok maç kazanmamız gerekiyor. Bu, bizim için oldukça önemli bir hedef. Elbette Türkiye Kupası da var. Bence kupayı kazanmak gibi çok gerçekçi bir hedefimiz var. Takımın hedefi bu.



Benim hedeflerimse iyi bir performans göstermek, iyi oynamak, Beşiktaş için sahada her şeyimi vermek olabilir. Bu sezon için benim fırsatım ve hedefim bu.



Taraftarlarımız senden ne beklemeli?



Azim, güç, liderlik. Futbol takımına getireceğim temel şeylerin bunlar olduğunu düşünüyorum. Sıkı çalışırım ve sahada tam bir savaşçı olurum. Kulüp için gerçekten iyi oynamak istiyorum. Kendim için de elbette. Umarım güzel zamanlardan geçebiliriz ve bir şeyleri kutlayabiliriz. Kulübün amaç ve hedeflerini duymayı dört gözle bekliyorum.



Burada Premier Lig'den bazı tanıdık yüzler var. Alex Oxlade-Chamberlain, Arthur Masuaku ve Cenk Tosun gibi. Onlarla burada tekrar karşılaşmak sana neler hissettiriyor?



Alex'ten daha önce bahsetmiştik. Karşılıklı birkaç maçta oynadık. Cenk'e karşı oynamadım. Sanırım Championship'te mücadele ederken o sırada Everton'da oynuyordu. Ama bu aslında Süper Lig'in kalitesini gösteriyor. Bu oyuncular daha önce Premier Lig'de oynadı ve bu çok yüksek bir standart. Buraya geldiler ve şimdi hepsi savaşmaya hazır. Maçları ancak bu şekilde kazanabiliriz.



Neden 17 numarayı seçtin?



Aslında benim ilk tercihim değildi. Dürüst olmam gerekirse uygun olan tüm numaralara baktım ve bunu seçtim, çünkü kız arkadaşımın doğum günüydü. Benim için çok kolay oldu, yoksa azar işiteceğim.



Son olarak taraftarlarımıza bir mesajın var mı?



Evet. Taraftarlarımızın önünde oynamak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Bir oyuncu olarak maçları ve taraftarların kalbini kazanmak için her şeyimi vereceğim. Herkesle tanışmak, bu kulübün ve topluluğun bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum.