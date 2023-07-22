İstanbul

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş, Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana ile sözleşme imzaladı.

Kamerunlu 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık anlaşmaya varan Beşiktaş'ın oyuncunun eski kulübü Lens'e transfer bedeli olarak 4 milyon 37 bin 500 avro ödeyeceği belirtildi.

Jean Onana sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Onana, sağlık kontrolünden geçti.



Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde detaylı kan tetkikleri yapılan Onana; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.