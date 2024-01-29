JAXA açıklamasında, "Moon Sniper" takma isimli SLIM'in uzay yolculuğuna yönelik bilgilerini güncelledi.
Buna göre, 20 Ocak'ta Ay'a başarılı şekilde inişi sonrası 3 saate yakın sürede bataryası biten SLIM'le iletişimin yeniden kurulabildiği kaydedildi.
İniş sonrası güneş yönüne bakmadığı için bataryasını şarj edemeyen araçtaki yerleşik güneş panellerinin, artık güç üretmeye başladığının tahmin edildiği bildirildi.
Fonksiyonları normale dönen ve başarılı şekilde iletişim kurulan SLIM'in, Ay yüzeyinin fotoğraflanması dahil araştırma misyonunu sürdürdüğü belirtildi.
5. ülke olmuştu
Japonya 20 Ocak'ta, Sovyetler Birliği, ABD, Çin ve Hindistan'dan sonra Ay'a iniş yapma başarısını gösteren 5. ülke oldu.
SLIM'i taşıyan H2A roketi, eylül ayı sonunda güneybatıdaki Kagoşima'ya bağlı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya gönderilmişti.
JAXA, SLIM aracının, Ay'a "benzeri görülmemiş derecede yüksek hassasiyette bir iniş" yapmasının beklendiğini açıklamıştı.
Mitsubishi Electric üretimi 700 kilogram ağırlığındaki iniş aracı 2,4 metre yüksekliğe ve 2,7 metre genişliğe sahip.Kaynak: AA