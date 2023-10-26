Tokyo Körfezi kıyısındaki, ülkenin en büyük sergi ve kongre merkezlerinden "Big Sight" yerleşkesinde düzenlenen fuarda yeni nesil elektrikli araçlar, uçan arabalar, fütürist robotlar tanıtılacak.

Dünya çapında 500'e yakın otomobil üreticisi ve AR-GE takımını bir araya getiren JMS, işk olarak yerli ve yabancı basın kuruluşlarını, ardından 28 Ekim'de genel ziyaretçileri kabul edecek. Uluslararası fuar, 5 Kasım'a kadar gezilebilecek.

Etkinlik düzenleyicisi Japonya Otomobil Üreticileri Federasyonu Başkanı Toyoda Akio, fuara ilişkin, "Dünyaya, geleceğe dair bir mesaj göndermek istiyoruz." dedi.

Fuar Komitesi Başkanı Nagata Jun ise Japonya'nın küresel rekabet gücünün düştüğünün hissedildiğini belirterek, "Mobilitedeki potansiyel, büyümenin motoru görülüyor." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 100 "start-up" firmanın stant açacağı JMS marjında, 1 milyon ziyaretçi bekleniyor. Fuarda, Mercedes-Benz ve BMW dahil 19 yabancı firma da yerini alacak.