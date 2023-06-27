Tokyo

Diyanet İşleri Başkanlığına (DİB) bağlı Tokyo Camisi İmam Hatibi Kurra Hafız Muhammet Rıfat Çınar, Kurban Bayramı hazırlıkları ve toplanan kurban hisselerine ilişkin AA'ya konuştu.

Japonya'da 2019'dan bu yana vekaletle kurban organizasyonu yürüttüklerini vurgulayan Çınar, o yıl 238 hisse topladıklarını belirterek "4 yıl öncesine nazaran şu anda yüzde yüzün üzerinde artış yaşanıyor. Bu yıl hedef toplamda 500'ü aşmak." dedi.

Bu alanda hedefin, kurban hissesi bağışlarını Japonya'da yıldan yıla yüzde 20 artırmak olduğunu dile getiren Çınar, bayramın ilk gününün akşamına kadar vekaletle kurban hissesi bağışlarını almayı sürdüreceklerini ifade etti.

Çınar, Japonya'da yaşayan, Pakistan gibi kardeş ülkelerden Müslümanların, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla, Türkiye'de kesilmek üzere kurbanlar bağışladıklarını belirtti.

Tokyo'da "vekaletle hisse bağışı" ilanını gören Japonlar dahil gayrimüslimlerin "kurban kestirme isteğiyle" bağış yaptıklarını kaydeden Çınar, bu bağışları "sadaka niyetiyle" kabul ettiklerini söyledi.

Bayrama yönelik rutin hazırlıklarını tamamladıklarını dile getiren Çınar, yoğun katılım halinde, bayram namazının iki kez kılınacağını ve cami yerleşkesinde şehadet ve nikah gibi işlemleri sürdüreceklerini belirtti.

Uzak bir ülkede bir kez daha arife atmosferine girdiklerinin altını çizen Çınar, "Hem Türkiye'de bayramı eda hem de Mekke-i Mükerreme'de hac vazifesini ifa edecek Müslümanlara selam ediyoruz." dedi.

"Hisse sayısını her yıl artırıyoruz"

Tokyo'nun güneyinde yer alan DİB'ye bağlı Gifu Fatih Camisi İmam Hatibi Ahmet Yerdelen, bölgede TDV adına kurban faaliyetleri yürüttüklerini kaydederek, hem Türklerden hem de yabancı Müslümanlardan kurban vekaleti aldıklarını söyledi.

Bölgede kurban kesim faaliyeti yapılmadığını ifade eden Yerdelen, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde ihtiyaç sahibi ülkelere yönelik vekaleten kurban hissesi topladıklarını ve bu hisseleri TDV'ye aktardıklarını belirtti.

Üç yıldır bu görevi yürüttüğünü söyleyen Yerdelen, "(Hisse) Önceki yıl 200 civarıydı. Geçen yıl 313 adetti. Hisse sayısını her yıl artırıyoruz. Şu an henüz bayram girmemişken 350'yi yakaladık." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki Müslümanların bayrama yönelik yoğun ilgisine dikkati çeken Yerdelen, bayram namazı sonrası camide bayramlaşma yapılacağını ve yemek ikramı düzenleneceğini belirterek, "Müslümanların, memleketlerindeki bayram hasretini bir nebze de olsa dindirmeye çalışıyoruz." dedi.