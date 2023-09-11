GENK (AA) - Genk şehrinde karşılaşmanın oynanacağı Cegeka Arena'da teknik direktör Hajime Moriyasu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
İdman, teknik direktör Moriyasu'nun oyuncularıyla yaptığı konuşmanın ardından gerçekleştirilen ısınma ve koşu çalışmasıyla başladı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.
İdmanda sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan forvet oyuncusu Ayase Ueda yer almadı.