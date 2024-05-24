İstanbul

Johnson & Johnson'ın ilaç şirketi Janssen Türkiye ile Ruh Sağlığı Gönüllüleri Eğitimi Derneği ortaklığında, şizofreni hastalığına ve hastalara karşı toplum içindeki önyargılara dikkati çekmek ve hastaların desteklendiğinde hayata karışabildiğini vurgulamak üzere hayata geçirilen "Farklı Renklerle Aynı Resimdeyiz" farkındalık kampanyası Dünya Şizofreni Günü'nde yapıldı.

Kampanya ile şizofreni tanısı almış bireylerin yarattığı resimler, İstanbul Galataport Paket Postanesi'nde sergilendi. Kampanya kapsamında 30 resim ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

"Hastaların hak ettikleri yaşamı sürdürebilmeleri için çözümler ve yenilikler getirmeye devam etmek istiyoruz"

Janssen TURGAN Genel Müdürü Laetitia Decroix Guilloux, serginin ana hedefinin şizofreni konusunda farkındalık yaratmak olduğunu aktararak, "Hastalıkla ilgili çok fazla önyargı ve damgalama var. Bu sergi ile hastaların desteklendiklerinde hayata daha kolay karışabildiklerinin mesajını vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sergide ziyaretçilerin hastaların duygusal durumlarını yansıtan çeşitli unsurlar göreceğini dile getiren Guilloux, "Resimler, farklı renklerle eşlik eden bir dizi olarak, hastaların farklı duygularını ve durumlarını göstermektedir." şeklinde konuştu.

Guilloux, Janssen Türkiye'nin şizofreni teşhisi konmuş bireyler için yürüttüğü faaliyetlere ilişkin şunları kaydetti:

"Yıllardır sağlık profesyonelleriyle işbirliği yapıyoruz ve hastaları destekliyoruz. Bu kampanya, ülke genelinde yürüttüğümüz faaliyetlerin sadece bir parçası. Çabalarımız sadece damgalamayı kırmakla kalmayıp, aynı zamanda hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini artırmak için de destek sağlıyor. Tedavilerin uygun şekilde alınmasını sağlıyoruz. Şirketimizin kurucusu Dr. Paul Janssen, bu alanda ilk yeniliği getiren bilim insanı ve biz de hastaların hak ettikleri yaşamı sürdürebilmeleri için çözümler ve yenilikler getirmeye devam etmek istiyoruz."

"Vizyonumuz hiçbir hastayı geride bırakmamak"

Janssen Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Başak Yılmaz da serginin "Farklı Renklerle Aynı Resimdeyiz" konseptiyle hazırlandığını ve şizofreni tanısı almış hastaların eserlerinin bir arada sergilendiğini söyledi.

Yılmaz, "Janssen Türkiye'nin uzun yıllardır bu alanda yaptığı faaliyetlerden biriyle daha bir aradayız. Şizofreni tanısı almış hastalarımızın emekleriyle yapmış oldukları resimlerin sergilendiği bir gün. Bugüne tanıklık ediyoruz ve katkı vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Janssen Türkiye'nin bu alanda gelecekte daha fazla farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar yapacağını vurgulayan Yılmaz, "Vizyonumuz hiçbir hastayı geride bırakmamak. Onların hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz. Kurucumuzun bu alandaki ilk molekülü bulmasıyla başlayan yolculuğumuzda hastalar için tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.