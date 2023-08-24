ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, tuğgeneraller Ersel Özer ve Nail İlbey tümgeneralliğe, Jandarma İstihkam Kıdemli Albay Hamdi Gülpınar, jandarma kıdemli albaylar Mevlüt Dirim, Ömer Ersever, Gökhan Şahin, Ercan Atasoy, Engin Avcı, Mustafa Bakçepınar, Bülent Baykal, Bilgihan Yeşilyurt, Hakan Dedebağı ile Jandarma Pilot Kıdemli Albay Ferruh Taraktaş tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Söz konusu terfiler, 30 Ağustos itibarıyla geçerli olacak.

Öte yandan 42 il jandarma komutanının ataması gerçekleştirildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığına, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya getirildi. Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına atandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu İstihbarat Daire Başkanlığına getirildi.

13 il jandarma komutanı da Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığında Albay Gürkan Erken'e tuğamirallik rütbesi verildi.

Sahil Güvenlik Kara Harekat Destek Kıta Komutanı Tuğamiral Gürkan Erken, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığına getirildi.