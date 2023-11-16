Haber: Damla Oya Erman

Son olarak, Avrupa'dan bir astronom ekibi tarafından yapılan araştırmada, JWST'nin yakın takip ettiği "tüylü" gezegen olan WASP-107b'nin atmosferindeki gizemli oluşumlar gün yüzüne çıktı.

Bu uzak gezegenin atmosferinin bileşimini detaylandıran araştırmacılar, su buharı, kükürt dioksit ve hatta silikat kum bulutları gibi unsurları keşfettiler. Bu önemli bulgu, sadece gezegenimizin değil, aynı zamanda uzak gezegenlerin kimyasının anlaşılmasına da katkı sağlıyor.

WASP-107b, astronomların şu ana kadar bilinen en düşük yoğunluğa sahip gezegenlerden biri olarak kabul ediliyor. Bazıları tarafından bir kuyrukluyıldıza benzetilen bu gezegen, boyut olarak Jupiter'e benziyor ancak kütlesinin sadece %12'sine sahip. Dünya'dan yaklaşık 200 ışık yılı uzaklıkta bulunan WASP-107b, ev sahibi yıldızı etrafında sadece altı günde bir tur atıyor ve bu yıldız, güneşimizden biraz daha serin ve küçük.

Gezegenin düşük yoğunluğu, astronomlara, Jupiter gibi daha yoğun gezegenlere kıyasla atmosferin derinliklerine 50 kat daha fazla göz atmalarına olanak tanıdı. Bu derinlemesine inceleme, gezegenin atmosferinde su buharı ve kükürt dioksit gibi bileşenleri keşfetmelerini sağladı.

Özellikle kükürt dioksit keşfi, astronomları şaşırttı. Çünkü WASP-107b'nin ev sahibi yıldızı, gezegenin daha küçük ve daha serin olması nedeniyle yüksek enerjili ışık fotonlarının nispeten küçük bir kısmını yayıyor. Ancak gezegenin düşük yoğunluğu, bu fotonların atmosfere derinlemesine nüfuz etmesine olanak tanıyarak kükürt dioksit oluşturan kimyasal reaksiyonlara yol açıyor. Bu bulgular, uzak gezegenlerin atmosferlerindeki ilginç dinamikleri anlamamıza yeni bir pencere açıyor.