Haber: Damla Oya Erman

Bu kümeste, teleskop, 14 yeni geçici nesnenin ("Christmas lights" olarak adlandırılan ani parlaklaşan nesneler) varlığını keşfetti. Christmas Tree Galaxy Cluster, resmi adıyla MACS041, Dünya'dan yaklaşık 4.3 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Missouri Üniversitesi Fizik ve Astronomi Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Haojing Yan, "MACS0416'yı hem renkli olması hem de içindeki yanıp sönen ışıklar nedeniyle Christmas Tree Galaxy Cluster olarak adlandırıyoruz" dedi. Yan, "Geçici nesneler, uzayda tek başına yıldızlar gibi aniden büyük oranlarda parlaklaşıp sonra kaybolan nesnelerdir. Bu geçici nesneler sadece kısa bir süre parlak görünür ve sonra kaybolurlar; sanki değişen bir büyüteçle bakıyormuşuz gibi" şeklinde açıklamada bulundu.

James Webb Uzay Teleskobu, Hubble Uzay Teleskobu ile birlikte çalışarak bu galaksinin içinde bu kadar çok geçici nesneyi tespit etmeyi başardı. İkili teleskop, bir seferde tespit edilen geçici nesne sayısının, Christmas Tree Galaxy Cluster içinde henüz keşfedilmemiş birçok geçici nesne olabileceğini ima ettiğini gösteriyor.

Christmas Tree Galaxy Cluster'ın ışığı, güneş sistemi henüz yeni oluşmuş ve yaklaşık 300 milyon yaşında iken, kozmosun 4.6 milyar yaşında olduğunda yolculuğuna başladı. Bu, onu detaylı bir şekilde görmek için normalde James Webb Uzay Teleskobu için çok zayıf hale getirecek bir durum oluştururdu, ancak Albert Einstein tarafından ilk kez kabul edilen küçük bir hile, bu kozmik Noel'i gözlemlemeyi biraz daha kolay hale getirdi.

James Webb Uzay Teleskobu, bu olguya büyük başarıyla başvurarak evrenin en eski galaksilerinden bazılarını görmek için kullanılıyor ve Christmas Tree Galaxy Cluster'ın görüntüsü bunun en son örneği.

Yan, "Bu bölgedeki belirli bölgelerde bu kadar çok geçici nesneyi görebiliyoruz çünkü bir olgu olan 'gravitasyonel merceklenme' sayesinde bu küme arkasındaki galaksiler büyütülüyor" dedi. "Şu anda, uzakta bulunan çok parlak olanları görebiliyoruz, ancak bunu yeterince uzun süre ve sık yaparsak, kaç parlak yıldız olduğunu ve ne kadar büyük olduklarını belirleyebileceğiz."

Geçici nesneler, Yan ve ekibi tarafından, JWST'nin PEARLS GTO 1176 programının bir parçası olarak yaklaşık dört ay boyunca çekilen dört set resme bakılırken bulundu. Ekip, resimlerdeki iki nesneyi yıldızlarının ömürlerinin sonuna geldiklerinde meydana gelen süpernova patlamaları olarak tanımladı. Yan, bu sonuçtan çok memnun, çünkü şimdi bu süpernovaları nerede meydana geldiklerini incelemek için kullanabilirler.

"Aynı zamanda bu patlamalardan kaynaklanan yıldız değişikliklerini izledik ve zaman içinde ışığın nasıl değiştiğini ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, bu yıldızların ne tür olduklarını en sonunda bilebileceğiz," diye açıkladı Yan.

Astronomlar ayrıca Christmas Tree Galaxy Cluster'da başka bir olağanüstü şey buldular: Evren 3 milyar yaşındayken görülen bir galakside dev bir yıldız. Bu yıldıza "Mothra" adı verildi ve bu galaksi, çevresindeki cisim tarafından orijinal parlaklığının yaklaşık 4.000 katına büyütüldü. Bu galaksinin lensleyen nesnesi şu anda bilinmemekle birlikte, Yan ve ekibi kütlesinin Güneş'in kütlesinin 10.000 ila 1 milyon katı arasında olduğunu tahmin ediyor. "Bu ek lensin gerçek doğasını bilmiyoruz ama en muhtemel açıklama, JWST'nin doğrudan görmesi için çok soluk olan bir küresel yıldız kümesidir," dedi Jose Diego, araştırmanın baş yazarı ve Instituto de Física de Cantabria bilim adamı. "Ancak bu ek lensin gerçek doğasını henüz bilmiyoruz."

Mothra'nın galaksisinin ilginç yanı, 9 yıl önce çekilen Hubble Uzay Teleskobu görüntülerinde de görülebilir olması. Genellikle, bir lensleme nesnesi ve bir arka plan galaksisi bu kadar bir süre boyunca hizalanmış durumda kalmaz, ancak Mothra'nın ev galaksisi ve onu lensleyen nesne bir arada kalmış gibi görünüyor. Gelecekte Yan ve ekibi, bu lensleme nesnesinin doğasını ve bazı özelliklerini keşfetmeyi umuyor.

Yan, "Böylece büyütecin ayrıntılı yapısını ve bu yapının karanlık madde dağılımı ile nasıl ilişkili olduğunu anlayabileceğiz. Bu, JWST tarafından açılan evrenin tamamen yeni bir görüşüdür" diye ekledi.