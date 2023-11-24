Haber: Damla Oya Erman

Geçen hafta yapılan iki düzenleyici başvuruda, Ma'nın 10 milyon dolar değerindeki 10 milyon Alibaba hissesini satma niyetinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Ancak şirketin hisse fiyatı, beklentilerinin altına düşünce, Ma'nın planları iptal edildi. Alibaba Chief People Officer Jane Jiang Fang tarafından şirket içi forumda paylaşılan bilgiye göre, düşük hisse fiyatları nedeniyle Ma, henüz "tek bir hisse" satmamış durumda.

Ma'nın satış yapmayı planladığı hisseler, JC Properties ve JSP Investment gibi şirketler aracılığıyla bu Salı günü gerçekleşecekti. Bu duyuru, Alibaba'nın üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladığı gün yapıldı. Şirket, ABD'nin Çin'e yarı iletken ihracatına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bulut bilişim birimini kısmen ayırmama kararı almıştı.

Alibaba'nın hisseleri geçen hafta New York'ta %9 ve Hong Kong'da neredeyse %10 oranında düşerek şirketin piyasa değerinden yaklaşık 20 milyar dolar silindi.

Alibaba'nın bu yılki hisse performansı %10'dan fazla düşüş gösterdi.

Jiang, hisse satış haberleri ile şirketin kar açıklamalarının aynı gün gelmesinin bir "tesadüf" olduğunu belirtti. Haberler, Ma'nın şirkete olan güveninin sorgulanmasına neden olmuştu ancak Jiang, işlemlerin Ağustos ayında belirlenen uzun vadeli bir planın bir parçası olduğunu ve Ma'nın tarım teknolojisi ve refah projelerine yatırım yapma amacını desteklediğini vurguladı.

Ma, Alibaba'nın gerçek değerinin hisse fiyatlarıyla örtüşmediğine inanıyor ve şu anki düşük seviyelerde hisse satmayacak. Alibaba Başkanı Joe Tsai de aynı görüşte, şirkete tam güven duyduğunu belirtti.

Jack Ma, Alibaba'yı 1999 yılında kurdu. Şirketin başkanlığını 2019'da bıraktıktan sonra Çin otoriteleri ile yaşadığı sorunlar nedeniyle daha düşük bir profilde kalmıştır.