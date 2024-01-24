Haber: Aslı Mercan Sarı

İzmir’de yetkin isimlerle yaptığı röportajlarla kent belleğine büyük katkılar sunan Gazeteci Ece İçmez, 2019-2024 yılları arasında İzmir'in başkanlarına yönelttiği ''İyi ki bu projeyi hayata geçirdim dediğiniz projeniz hangisi?'' sorusunun cevaplarını “İzmir’in İz Bırakan Başkanları” isimli kitabında topladı.

Ece İçmez yaptığı açıklamada, ‘’ Başkanlarımızın liderliği ve vizyonu bu şehri daha da büyütmüş ve de güçlendirmiştir. Pandemiye, deprem ve sel felaketlerine rağmen hayata geçirilen projeler sadece gözle görünür bir kalıcılık sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kitap halinde de arşivlerde yer alarak toplumların hafızasını güçlendirecek ve yerel yönetimlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Bu özel projeler için nasıl fedakârca çalışıldığının duyulması da gerçekten çok önemli. 'İzmir'in İz bırakan başkanları' adlı kitabımın Türkiye'de bir ilke imza atması oldukça heyecan verici. Bu kitap fikri beni olduğu kadar Belediye Başkanlarımızı da çok heyecanlandırdı. Şehrimiz ve vatandaşlar için yapılan her bir projenin mutlaka bizlere ve gelecek nesillere büyük katkıları var. Bunları bir araya getirerek, gelecek nesillere ilham kaynağı olacak projeleri bu kitap aracılığıyla okuyucu ile buluşturacak olmak benim için çok kıymetli.’’ dedi.