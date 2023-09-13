İZMİR (AA) - Alınan bilgiye göre, Gaziler Caddesi'ndeki 7 katlı metruk bir binada bulunan H.B. (43), 3. kattan asansör boşluğuna düştü.
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İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu H.B, asansör boşluğundan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince vücudunda kırıklar oluştuğu belirlenen H.B, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.