İZMİR AA- Bakan Kasapoğlu, İZQ İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde, İzmir ve Türkiye için buluştuklarını, işbirliği protokolünün de ülke için büyük bir başarı anlamına geldiğini söyledi.

İşbirliğinin kurumlar arası bağları güçlendireceğine işaret eden Kasapoğlu, "İnanıyorum ki bu işbirliği gençlerin süreçlere katılımını, inovasyon ruhunu, teşebbüs anlamındaki mekanizmaları güçlendirecektir." dedi.

Kasapoğlu, protokolle yeni iş alanlarının açılacağını belirterek şöyle konuştu:

"Yeni iş alanlarının açılacağı bir dönemi, altyapı atılımını başlatıyoruz. Bölgedeki sanayinin gelişmesi, çeşitlenmesi ve bölgesel ekonominin güçlenmesi açısından bir başlangıç yapıyoruz. AR-GE çalışmaları burada çok kıymetli. AR-GE'yi de güçlendirecek bir mekanizma kurulacak. Burada öncelik İzmir ama tüm Türkiye'yi etkileyecek bir ekonomik girişim, inşallah bir katkı ortaya çıkacak. İzmir bir ekonomi şehri ve özellikle ülkemizin dünyaya açılan kapısı bir şehirdir. O yüzden İzmir'de böyle bir başlangıç, inovasyona yönelik bir atılım inanıyorum ki gençlerimiz açısından da bir motivasyon olacak ve bu motivasyonla birlikte binlerce gencin kendi teşebbüslerini hayata geçirme noktasında ve böylesine bir öz güveni güçlendirme noktasında da bir adım atmış olacağız."

Çalışmaların takipçisi olacaklarını dile getiren Kasapoğlu, "Yeni kapılar açacağız, yeni imkanlar sağlayacağız ve geliştireceğimiz projelerle birlikte birbirinden kıymetli başarı hikayelerini, öz güveniyle, inancıyla, karakteriyle ortaya koyan gençlerimiz, birer model olarak tüm dünyaya isimlerini duyuracaklar." ifadesini kullandı.

Protokolün amacı gençlerin parlak fikirlerini yeşertmek

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'in uluslararası inovasyon ve girişimcilik vizyonunu güçlendirmek istediklerini, bu vizyona giden proje ve çalışmaları desteklediklerini söyledi.

Gençlerin desteklenmesine büyük önem verdiklerini belirten Özgener, "Genç girişimciler yenilikçi fikirleri ve iş modelleriyle ekonomik büyümeye ve yeniliklere büyük katkı sağlayabilir diye düşünüyoruz. Bize düşen asli görevlerin başında gençlerimize parlak fikirlerin yeşereceği uygun çalışma ortamlarını yaratmak geliyor." dedi.

Özgener, imzalanan protokolle, İzQ & Bilişim Vadisi'nin bir işbirliği kuruluşu haline geldiğini ifade ederek, "Bu işbirliğinde yer alan ve kriterlere uygun tüm girişimcilerimiz Teknopark ve AR-GE faaliyetlerine yönelik teknolojik geliştirme bölgeleri ve araştırma tasarım faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik mevzuat kapsamında sunulan tüm vergisel avantaj ve istisnalardan yararlanma imkanına sahip olacak." diye konuştu.

Mahmut Özgener, işbirliğinin sadece girişimcilere yönelik teknopark ve AR-GE desteklerinin geliştirilmesi olarak ele alınmaması gerektiğini, İzmir için de çok önemli bir vizyon paylaşımı olduğunu dile getirdi.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu da çalışmalar için bilimsel araştırma, teknoloji transferi, ticarileşme, ürün geliştirme ve yatırım fırsatları sağlama ve potansiyeli artırmanın önemli motivasyon kaynakları olduğunu kaydetti.

Törene, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, milletvekili adayları ile oda ve borsaların temsilcileri katıldı.