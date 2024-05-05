İzmir Büyükşehir Belediyesi Fuarcılık İştiraki İZFAŞ ve Demos Fuarcılık tarafından Fuar İzmir'de, 1 Mayıs'ta açılan fuar sanatseverlerden ilgi gördü.

Fuarda bin 500 civarında sanatçının 5 bin eseri ile antika objeler yer aldı.

Eserleri ile fuara katılan ressam ve illüstratör Cansu Altun, sanatseverlerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Resimlerini tuval üzerinde kumaş ve alçıyı dondurarak oluşturduğunu anlatan Altun, daha çok dijital sanatla ilgilendiğini, fuarda dijital eserler yer almadığı için tuval üzerine yaptığı resimlerini sergilediğini anlattı.

Eserlerinin içeriğine ilişkin de bilgi veren Altun, "Hayat Ağacı" ismini verdiği resminin hayatın karanlık ve aydınlık yanlarını gösterdiğini ifade etti.

Kadın portrelerinde kadınların gözlerini kapalı olarak çizdiğini aktaran Altun, bunda da resmi görenlerin eksik kısmı zihinlerinde canlandırmasını amaçladığını belirtti.

Çok sayıda sanatseverin ziyaret ettiği fuar, sona erdi.