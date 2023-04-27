Ankara

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgiye göre, bundan 100 sene önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Cumhuriyet'in kurucu kadroları, siyasi bağımsızlık kadar, iktisadi bağımsızlığın da kazanılması için 17 Şubat 1923'te ülkenin dört bir yanından gelen katılımcılarla İzmir İktisat Kongresi’ni düzenledi.

İzmir'de, tarihi Banka-Han binasında toplanan bu büyük kongre, milletin cephedeki destansı mücadeleleriyle elde ettiği siyasi bağımsızlığını, iktisadi bağımsızlıkla da perçinleyecek yeni Türkiye’nin ekonomi politikalarının altyapısını hazırladı.

Aynı bilinçle yeni "Türkiye Yüzyılı"nın ekonomi politikalarına yön vermesi ve bir yol haritası belirlenmesi için İzmir İktisat Kongresi, 100 yıl önce ilk defa yapıldığı yerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ev sahipliğinde, 29-30 Nisan'da gerçekleştirilecek. Kongrenin 100. yılı olan 17 Şubat 2023'te yapılması planlanıyordu ancak asrın felaketine yol açan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle etkinlik ertelenmişti.

Kongre binası yeniden inşa edildi

Birinci İzmir İktisat Kongresi'nin gerçekleştirildiği "Guiffray Hanı" olarak bilinen Banka-Han binası 1979 yılında yıktırılarak otoparka dönüştürülmüştü.

Bina, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger öncülüğünde İzmir Valiliği tarafından satın alınarak, aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi.

Söz konusu bina, 100. yılında yeniden İzmir İktisat Kongresi'ne, yabancı katılımcılara ve ziyaretçilere, bürokratlara, akademisyenlere, öğrencilere, Türkiye halkına hizmet verecek.

Kongrede ana tema "Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi"

Cumhuriyet'in kurucu, yerli ve milli ekonomi ruhunun, iktisadi geleceğin temellerinin atıldığı İzmir İktisat Kongresi, 100. yıl dönümünde, "Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi" ana temasıyla toplanacak.

Kongrede Cumhuriyet'in ilk yüzyılının iktisadi değerlendirmesi yapılacak, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefi doğrultusunda bir gelecek vizyonu ortaya koyacak politikalar belirlenecek.

Söz konusu politikaların hayata geçirilmesi için bir yol haritasının da oluşturulacağı kongrede Türkiye'nin ekonomi ve akademi dünyasının tanınmış pek çok ismi yer alacak.

Alanında isim yapmış yabancı iktisatçıların da katılım göstereceği kongreye, iş dünyasının önde gelen şirketlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de konuşmalarıyla katkı sunacak.

Finans, girişimcilik, doğal afetlere hazırlık politikalarına kadar çok boyutlu oturumlar

Tarihi İzmir Kongre Binası'nda yarın akşam gerçekleştirilecek çok boyutlu ışık gösterisiyle başlayacak kongre etkinlikleri, özel oturumlarla devam edecek.

Tarihi İzmir Kongre Binası'nın açılışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşriflerinin beklendiği cumartesi günü akşam saatlerine kadar düzenlenecek oturumlarda "Türkiye Yüzyılında Türkiye Ekonomisi", "Gelecek Dünyada Nasıl Bir Ekonomi Paradigması", "Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi", "Finans Dünyasının Gözüyle Türkiye Yüzyılı", "Türkiye Yüzyılında Orta Gelir Tuzağından Çıkışın Yol Haritası", "Gelecek Dünyada Kalkınma, Girişimcilik ve Yenilik Ekosistemi" başlıklarında paneller düzenlenecek.

Panellerin ardından Tarihi Kongre Binası'nın açılışı gerçekleştirilecek.

Pazar günü ise yabancı akademisyenlerin konuşmacı olacağı panelde dijitalleşen dünyada finansın geleceği ve fintech uygulamaları tartışılacak.

Ardından Türkiye ekonomisinin gelişme perspektifi, alanında uzman akademisyen ve bürokratlarla masaya yatırılacak.

Ayrıca, AFAD, akademisyenler, inşaat ve sigorta sektörü temsilcilerinin katılım sağlayacağı "Türkiye Yüzyılında Doğal Afetlere Hazırlık Politikaları", "Büyük Afetlerde Yeniden İnşa ve Ekonomi Politikaları" oturumu gerçekleştirilecek.

"İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Bir Çevre Yolunda Türkiye" panelinin yeşil ekonominin geleceğine ışık tutması amaçlanırken kadınların ve gençlerin iş dünyasındaki varlıklarının güçlendirilmesi amacıyla da "Türkiye Yüzyılında Girişimci Kadınlar" ve "Türkiye Yüzyılında Girişimci Gençler" panelleri yapılacak.

AA