1992 yılında kurulan derneğin, 32 yıllık tarihinde ilk kez iki adayın ve bir bayan başkan adayının yarışacağı bir seçim olacak.

Efe Girişken ve Özlem Tezişçi yoğun bir tanıtım ve bilgilendirme çalışması içinde.

İzmir Beşiktaşlı’lar başkan adaylarından Efe Girişken “Bir gün değil, her gün Beşiktaş” ve “Birlikte güçlüyüz” sloganları ile seçime hazırlanıyorlar başkan adayı Girişken yönetim kurulunda yer alacak isimleri ve projelerini gerçekleştirdikleri lansman ile dernek üyelerine açıkladı.

Güçlü bir ekiple seçime hazırlandıklarını ,sloganlarına uygun projeler ile Beşiktaşın ruhuna yakışır sekil de hareket edeceklerini ve her zaman şeffaf bir yönetim olacaklarını ifade eden Girişken derneğin tüm üyelerini davet ettiği, tanıtım toplantısının kalabalık ve coşkulu olmasından mutlu olduğunu her fırsatta belitti..

Efe Girişken Beşiktaş’ın değerlerini en üst seviyeye çıkartmak için tüm dernek üyelerimiz ve yönetimizle birlikte yılmadan çalışacaklarının da altını çizdi ve kazanan her zaman Beşiktaş olsun dedi..

İzmir Beşiktaşlılar Derneği 16. Seçimli Olağan Genel Kurulu 27 Ocak 2024 Cumartesi günü İzmir Sanat Merkezi çok amaçlı Spor Salonunda yapılacak.