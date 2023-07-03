İzmir'in turistik ilçeleri Çeşme, Urla, Seferihisar, Selçuk, Menderes, Foça ve Dikili, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen yerli turistleri ağırladı. Günübirlik ziyaretçileri de misafir eden ilçelerde sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge, AA muhabirine, Türkiye'de turizmin öncü destinasyonlarından olan Çeşme'nin Kurban Bayramı tatili boyunca nüfusunun 1 milyonu geçtiğini tahmin ettiklerini söyledi.

Hava sıcaklarının yükselmesiyle turist sayısının arttığına işaret eden Belge, "Bu sene Çeşme'ye yaz mevsimi çok geç geldi, 3 haftalık bir oynama yaptı. Bundan bir hafta evvel yağmur yağıyordu burada. Böyle bir şeye biz haziran ayında rastlamadık. Bayramla birlikte havalar da düzeldi. İnsanlarımız kendini plajlara, denizlere, Alaçatı'ya, Çeşme'ye attı. Güzel ve olaysız bir bayram geçirdik. Misafirlerimizi memnun ettiğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Kurban Bayramı'yla sezonu açtıklarını belirten Belge, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki 2 ay, doluluğun en az yüzde 70'in üzerinde hatta 80'in üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyorum ancak son dakika rezervasyonları var bizde. Yani pandemiden alıştık son dakika rezervasyonlarına. Sabahla akşam birbirine uymuyor. Yani şu anda telefonlar çalıyor, sabah baktığınızda 10 oda, akşam olmuş 30 oda. Bu, tüm Çeşme için geçerli."

Çeşme'de tatil yapmak isteyenlerin günlük 1500 ile 20 bin lira arasında, bütçelerine uygun tatil imkanı bulabileceğini ifade eden Belge, "Misafirlerimiz kendi bütçelerine göre Çeşme'de istedikleri mekan, istedikleri oteli bulabilirler." dedi.

Pamukkale'yi 123 bin 351 kişi ziyaret etti

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'deki Pamukkale'yi Kurban Bayramı tatili boyunca 123 bin 351 ziyaretçi gezdi.

Çevresindeki antik kentleri, travertenleri ve şifalı suyuyla her mevsim ilgi çeken Pamukkale, bu Kurban Bayram tatilini de yoğun geçirdi.

Yurt dışından gelen yabancı turistlerin yanında bayram tatilini değerlendirmek için bölgeye gelen yerli turistlerin de ilgi gösterdiği ören yerinde, birçok misafir yamaç paraşütü, sıcak hava balonlarıyla bölgenin eşsiz manzarasını havadan görme fırsatı buldu.

Bölgedeki tesisler yüzde 100 doluluk oranıyla çalıştı.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, Kurban Bayramı ile yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptıklarını söyledi.

Turizmcilerin sezona oldukça güzel bir moralle başladığını belirten Şen, şunları kaydetti:

"Deniz kıyılarına göre fiyatlarımız uygun olduğu için otellerimizin tamamını doldurduk. Verimli bir bayram tatili geçirmiş olduk. Turistlerden aldığımız geri dönüşler oldukça olumlu. Pamukkale'ye gelen bir daha gelmek istiyor. Son dönemde yerli turist sayısında da oldukça artış gözleniyor. İnşallah güzel bir sezon geçirerek yıl sonu hedeflerimize ulaşmış olacağız."

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerindeki oteller de 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde doldu.

Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden, bayramdaki yoğunluğun bekledikleri gibi geçtiğini söyledi.

Otellerin dolu olduğuna dikkati çeken Özden, şöyle devam etti:

"Restoranlar, eğlence mekanları ve plajlar doluydu. Çok yoğun bir doluluk geçirdik. Güzel bir bayram oldu herkes için. Sezonun yoğunluğu da böylece başlamış oldu. Nisan ve mayıs ayları biraz daha yavaştı, haziranda hareketlilik başlamıştı. Bayramla beraber hareketlik en üst seviyeye çıktı. Oteller için ciddi bir moral motivasyon oldu. Önümüzdeki aylarda da rezervasyonumuz artarak devam ediyor. Bayram tadında bir yaz geçireceğimizi düşünüyoruz."

Özden, bayram tatili süresince Kuşadası'nda nüfusun 1 milyon 200 bin civarında olduğunu sözlerine ekledi.

AA