Haber: Dinçer Karacalar

6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinde kaybettiğimiz canların anısına yapılan sözleri Sedat Kunduracı,düzenlemeleri ise Mert Aydın imzası taşıyan "Basıyorum Bağrıma (Depreme Ağıt)" isimli tekli çalışma, Semp Music etiketiyle yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gördü. Sosyal medyada uzun süre konuşulan ve büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan şarkı, depremin yıl dönümünde tekrar trend oldu.Tüm dijital platformlarda yer alan ağıt niteliğindeki şarkı, binlerce beğeni ve yorum alırken dinleyenler gözyaşlarını tutamadı.