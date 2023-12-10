Haber: Dinçer Karacalar

Proje kapsamında öncü iş insanları ile atılan ilmeklerle oluşturulan ürünler, ünlü moda tasarımcısı Cemil İpekçi ve ünlü tasarımcı Ümit Ünal’ın dokunuşlarıyla çok özel eserlere dönüştü. Hataylı kadınlarımızın ördüğü ürünler ve geri kazanım kumaşlarıyla üretilen ürünler, “Hayat Yeniden” koleksiyonu olarak sergilenecek.

Banu Noyan’ın koreografisini hazırladığı ve CVK Park Bosphorus Hotel’de gerçekleşecek defilede sergilenecek olan bu özel ürünler, defile bitiminde özel bir müzayede ile satışa sunulacak. Müzayede gelirleri ile Hatay Belen’de sınavlara hazırlanan gençlerimizin ücretsiz kullanabileceği özel bir derslik oluşturulacak.

Tarih: 12 Aralık 2023, Salı

Yer: CVK Park Bosphorus Hotel

PROGRAM

Karşılama: 15.30-15.45

Açılış Programı: 15.45-16.30

Ödül Töreni ve Konuşmalar: 16.30-17.00

Defile 1. Bölüm

İyiliğe Bir İlmek “DESA ile Hayat Yeniden”: 17.00-17.10

Defile 2. Bölüm

İyiliğe Bir İlmek – Ümit Ünal: 17.10-17.30

Defile 3. Bölüm

İyiliğe Bir İlmek – Cemil İpekçi: 17.30-17.40

Defile 4. Bölüm

İyiliğe Bir İlmek - CVK ile “Hayata Dokunanlar”: 17.40-18.15

Müzayede: 18.15-19.30

Kokteyl-Kapanış

Kadın Dostu Markalar Platformu olarak 8 Mart’ta küçük bir oyuncak kumbarası fikri ile deprem bölgesindeki çocuklarımıza gülümseme olduğumuz, diğer yandan ülkemizin “Amigurumi” oyuncak üreten kadınlarına destek olduğumuz ve Hatay başta olmak üzere 8 ilde 13 bölgede “İyiliğe Bir İlmek” projemiz kapsamında 23 Nisan haftasında oyuncaklarımızı dağıtmış, yaraları sarmaya çalışmıştık.

Ardından bölgedeki kadınların da hayata tutunacağı, onlara bir umut olmak, üreterek iyileşmelerine katkı vermek arzusuyla projeye yeni bir açılım yapmıştık. 24 Mayıs’ ta gerçekleşen Farkındalık Ödülleri etkinliğimizin ilk bölümünde davet ettiğimiz kadın–erkek öncü iş insanlarının ilk ilmeklerini atmış, ilmekleri Haziran ayında depremzede kadınlarımıza teslim etmiştik.

Kadınlar hırkaları ördü, bununla da kalmadı, örmeye devam etmek istediler. O sayede bildiğiniz gibi bölgede 2 atölye kurduk. Kadınlarımız orada bez çanta, promosyon örgü ürünler ve makromeden çok özel çantalar ürettiler. Yani örmek onlara çok iyi geldi, bizler de yetenekleri doğrultusunda üretmeye devam etmelerine fırsat verdik.

Ürünler Eylül sonunda elimize ulaştı. İlk olarak DESA markası çantaların ve hırkaların büyük bir kısmını sergiye hazırlamak üzere deri dokunuşlar ile tasarım desteği verdi. Ardından Cemil İpekçi ve Ümit Ünal gibi çok değerli moda tasarımcıları da 10’a yakın ürünü defileye hazırladı. Sıra dışı muhteşem ürünlere dönüştürdüler. Bu şekilde 40’ın üstünde özel tasarım ürünü, özel bir davet ile iş, sanat, spor camiasından ve cemiyetlerden kıymetli misafirlerin davet edildiği özel bir defile organizasyonu gerçekleştiriyoruz.

İyiliğe Bir İlmek “Hayat Yeniden” defilesinin koreografisini, yine programa anlamlı katkılarıyla destek veren sevgili Banu Noyan tarafından yapılıyor. Defilenin hemen ardından satış gelirleriyle ihtiyaç sahibi kadınlarımıza destek olunacak yine bölgedeki üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için de online bir dershane – kütüphane kurmak için fon oluşturulacaktır.