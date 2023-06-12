ANKARA

Eski Devlet Bakanı ve 20, 21 ve 27’nci dönem milletvekili milletvekilliği yapan Ahat Andican İyi Parti’den istifa etti.

Andican, İYİ Parti'den istifası ile ilgili olarak Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bugün itibarıyla kurucusu ve milletvekili olmaktan onur duyduğum İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunuyorum.

Cumhuriyet değerleriyle ve Atatürk Türkiye’siyle kavgalı bir zihniyete karşı mücadele etmenin milli bir görev olduğu inancıyla elimi taşın altına koymuş, İYİ Parti kurucusu olmuştum.

İYİ Partiye gerektiği şekilde hizmet etmiş olduğuma inanıyorum. Kuşkusuz takdir yüce milletimizindir.

Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır.

“Partisiz Muhalefet” saflarına katılmış bulunuyorum. Bugünden sonra sade bir vatandaş olarak bulabildiğim her mecrada yukarıda tanımladığım zihniyete karşı mücadeleyi sürdüreceğim.

HABER:MERVE ELÇİ