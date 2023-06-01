ANKARA

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından seçim döneminde ittifak olan partilerin, seçimin sonrasında izleyeceği yol merakla takip ediliyordu.

Bu açıklama ilk olarak İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poraz'dan geldi.Poyraz katıldığı Sözcü TV'deki Gündem Masası adlı programda Millet İttifakı'nın geleceği hakkında söylemlerde bulundu.

Poyraz, "Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da bu ittifak bitmiştir." dedi.

HABER:MERVE ELÇİ