Ankara

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ofis tarafından beş yıldır başarı ile yürütülen yetenek yönetimi bakış açısını referans alan program, dünya gündemi ile uyumlu olarak stratejik insan kaynakları planlaması, dijital insan kaynakları araçları ve ikiz dönüşüm gibi modern kavramlar üzerinden uygulamalı projelerde yer alma imkanı tanıyacak.

Türkiye ve Türk devletleri başta olmak üzere küresel iş yaşamında etkin olacak, akademide ve projelerde çalışacak geleceğin insan kaynakları yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlayan program, Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkeleri, Balkanlar ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere tüm ülkelerden başvurulara açık olacak.

Kimler başvurabilecek?

Tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülecek program, insan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyen tüm lisans mezunlarını hedefliyor.

Uluslararası öğrencilerin Yükseköğretim Kurumu tarafından denkliği tanınan üniversitelerden lisans diploması ve B1 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Belgesi'nin yanı sıra, en az 2,5 mezuniyet not ortalamasına sahip olmaları, ALES sayısal puanının en az 65 ya da GRE sınavının sayısal puanının en az 652 (yeni sistemde en az 152) düzeyinde olması gerekiyor.

Dil belgesine sahip olmayan uluslararası adaylara Türkçe hazırlık sınıflarında eğitim imkanı tanınacak.

Program kapsamında uluslararası öğrencilere Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından burs desteği de verilecek.

Başvurular 28 Haziran saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Detaylı bilgi almak isteyenler İTÜ'nün "itu.edu.tr" ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin "cbiko.gov.tr" internet sayfaları ile sosyal medya hesaplarından süreci takip edebilecek.