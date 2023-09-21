İstanbul

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, belirli bir altyapıya sahip olmayı gerektiren ücretsiz yazılım eğitimleri eleme usulüyle yürütülecek.

İlk olarak, frontend (web sitesi önyüz tasarımı ve geliştirmesi) ile mobile app developer (mobil uygulama geliştirme) eğitimleri verilecek. Sonraki etaplarda ise backend developer (arka planda çalışan sistemlerin kurgulanması), game developer (oyun geliştirme), embedded systems developer (gömülü yazılım mühendisi), bilişim güvenliği mimarı, veri analitiği programları yer alacak.

2 ay boyunca online ve Yeşilköy İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'ndeki tam donanımlı sınıflarda yüz yüze verilecek dersler 320 saatte tamamlanacak.

Programa göre, adaylar önce online teknik sınava ve mülakata davet edilecek. Ardından bir aylık online eğitim başlayacak. Bu aşamayı da geçen öğrenciler, yüz yüze laboratuvar eğitimine geçiş yapmaya hak kazanacak.

Başvuruları yenilenen www.softito.com.tr adresinden alınan eğitim için son başvuru tarihi 8 Ekim 2023 olarak belirlendi.

Yazılımcı olmak isteyenlere ücretsiz fırsat eşitliği sunmayı hedefleyen programın ilk etabına 7 yabancı ülke dahil 9 bini aşkın kişi başvurmuştu. Yapılan değerlendirme ile eğitime kabul edilen ve sınavları başarıyla tamamlayan 146 yazılımcı ise mezun olmuştu.

"Yazılımla Türkiye'yi dijital çağın önüne taşıma fırsatı yakalayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, SoftITo'da istihdam hedefli bir yazılım ekosistemi oluşturmak istediklerini belirterek, "Yazılımla Türkiye'yi dijital çağın önüne taşıma fırsatı yakalayacağız." ifadesini kullandı.

Yazılımın sürekli değişimin yaşandığı bir endüstri içinde olduğunu aktaran Avdagiç, "Eğitim alan öğrencilerimize yeni yazılım trendlerini anlatıyoruz. Yetenekli öğrencilere geleceğin şifrelerini veriyoruz. İçlerindeki parıltıyı ortaya çıkaracak, umut veren bir kıvılcım başlatmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, yetenekli yazılımcılara yönelik çeşitlenen ve dönüşen ihtiyaçlar çerçevesinde SoftITo'nun eğitimlerini yeni programlarla artıracaklarını bildirdi.

AA