Haber: Damla Oya Erman

Tarihi zenginlikleri, lezzetli mutfağı ve muhteşem manzaralarıyla İtalya'yı sadece tren kullanarak baştan aşağı gezmek için kusursuz bir plan hazırladık. Akdeniz'in bu büyülü ülkesini keşfetmeye hazır olun!

1. Gün: Roma'ya Merhaba!

Seyahatinize Roma'da başlayın. Roma, antik dönemin izlerini taşıyan ve modern hayatın iç içe geçtiği büyülü bir şehir. Colosseum, Forum Romanum ve Pantheon'u ziyaret ederek tarihi atmosferini içinize çekin. Ayrıca, Vatikan'ın ihtişamını ve San Pietro Bazilikası'nın büyüklüğünü keşfetmeyi unutmayın.

2. Gün: Floransa'nın Sanat Dolu Sokaklarında Yürüyüş

Trenle Floransa'ya geçin. Floransa, Rönesans'ın kalbi ve sanatın eşsiz eserlerine ev sahipliği yapar. Uffizi Galerisi'ndeki Botticelli'nin "Doğuşunun Vaftizi" gibi muhteşem eserleri görmek için bir gün ayırın. Daha sonra Santa Maria del Fiore Katedrali'nin çan kulesi olan Duomo'nun güzel manzarasını seyredin.

3. Gün: Cinque Terre'nin Renkli Güzelliği

Trenle Cinque Terre'ye geçin. Bu muhteşem beş köy, Akdeniz kıyısındaki tepelerde yer alır. Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza ve Monterosso al Mare arasında mükemmel manzaralar ve fotoğraf kareleri sizi bekliyor. Burada taze deniz ürünleri yiyerek ve Akdeniz'in tadını çıkararak gününüzü geçirin.

4. Gün: Venedik'in Gondollarıyla Romantik Bir Gezi

Venedik'e trenle geçin. Su üzerine kurulu bu eşsiz şehirde, gondollarla gezinti yapmak ve Kanal Grande boyunca tarihi binaları keşfetmek sizi büyüleyecek. Aziz Marko Meydanı ve Aziz Marko Bazilikası'nın ihtişamı için vaktinizi ayırın. Ayrıca, gizemli maske festivali olan "Carnevale"yi denk getirebilirseniz, unutulmaz bir deneyim yaşarsınız.

5. Gün: Milano'nun Moda ve Kültür Keşfi

Milano'ya trenle yolculuğunuz için veda zamanı. Milano, İtalya'nın ticari ve modanın merkezi olarak bilinir. Duomo Katedrali'ni ve ünlü La Scala Opera Binası'nı ziyaret ederek kentin kültürel yönünü keşfedin. Daha sonra Via Montenapoleone gibi şık alışveriş caddelerinde alışveriş yapabilirsiniz.

6. Gün: Napoli'nin Lezzetli Sokakları

Napoli'ye trenle devam edin. Napoli, İtalya'nın güneyindeki lezzetli mutfağı ile ünlüdür. Dünyaca ünlü pizzaların tadına bakmak için Napoli'nin sokaklarına dalarak unutulmaz bir gastronomik deneyim yaşayın. Pompeii Antik Kenti'ni ziyaret ederek tarihi yolculuğunuza devam edebilirsiniz.

7. Gün: Capri Adası'nın Cazibesi

Trenle Napoli'ye geri dönün ve buradan Capri Adası'na feribotla geçin. Bu güzellik cennetinde, mavi suların kıyısında güneşlenerek ve meşhur "Grotta Azzurra"ya bir tekne turu yaparak gününüzü geçirin.

Seyahatiniz boyunca İtalya'nın güzelliklerini trenle keşfederek unutulmaz anılar biriktireceğinize eminiz. Eşsiz kültürü, lezzetli mutfağı ve tarihi zenginlikleriyle bu Akdeniz cenneti, sizi büyüleyecek ve hayran bırakacak. Tatilinize keyifli bir yolculuk dileriz!