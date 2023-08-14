Ankara

İtalya'nın kuzeyinde bulunan Parma kentindeki bir bakımevinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Parma kentindeki bakımevinde yerel saatle 05.30 sularında yangın çıktı.

Yangın nedeniyle 62 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, dumandan zehirlenen 11 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Parma Belediye Başkanı Michele Guerra, yaptığı açıklamada, ölen kişinin ailesine başsağlığı dilerken, yangının nasıl başladığının henüz tespit edilmediğini kaydetti.

AA