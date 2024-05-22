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İtalya'daki organize suç örgütü operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik İtalya'daki operasyonda 19 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Serdar Açıl, Barış Seçkin |22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024

Ankara/Roma

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile İtalyan güvenlik makamlarının ortak çalışması sonucu, İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano'da operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda, Türkiye adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 17'si Türk, 2'si İtalyan olmak üzere 19 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız. Onların nefeslerini keseceğiz." ifadesini kullandı.

İtalyan Polisinden açıklama

Öte yandan İtalyan Polisinden (Polizia di Stato) yapılan yazılı açıklamada da, gözaltına alınanlara terör amaçlı suç örgütü kurmak, cinayet amaçlı silahlı çete kurmak, yaralama, yasa dışı silah ve patlayıcı bulundurmak, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve yasa dışı göçe yardımcı olmak suçlarından operasyon düzenlendiği bilgisi yer aldı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, operasyon çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un da bulunduğu belirtildi. Boyun'un sabah saatlerinde başkent Roma'ya 90 kilometre mesafedeki Viterbo'da gözaltına alındığı ifade edildi.

Haberlerde, 40 yaşındaki Boyun'un Türkiye'de en çok arananlar listesinin başındaki isimlerden olduğu ve 2022 yılında gözaltına alındığında Türk makamlarının iade talebinde bulunduğu ancak İtalyan yargısının buna yeşil ışık yakmadığı hatırlatıldı.