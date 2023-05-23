Roma

FIGC'in internet sitesinden yapılan açıklamada, federasyon spor hakimliğinin, adı haksız sermaye kazancı ve futbolcu transfer değerlerini olduğundan farklı göstermek gibi mali yolsuzlukların incelendiği adli soruşturmaya karışan Juventus'a yönelik dosyayı İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesinin (CONI) talebiyle yeniden değerlendirdiği ve siyah-beyazlı kulübe mevcut futbol sezonundan geçerli olmak üzere 10 puan silme cezası verdiği belirtildi.

Spor hakimliği, spor savcısı tarafından Juventus'un eski başkan yardımcısı Pavel Nedved ve diğer 6 yönetici için istenen 8'er aylık hak mahrumiyeti cezasını kabul etmedi ve bu isimler beraat etti.

FIGC'nin bu kararı sonrasında Serie A'nın puan durumu da güncellendi. Ceza kararından önce 69 puanla 2. sırada bulunan Juventus, 10 puan silme cezasıyla 59 puanla 7. sırada yer aldı.

Bu kararla, Juventus'un ligi gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak bir konumda tamamlaması zora girdi.

FIGC Spor Savcısı, duruşmanın gündüz bölümünde siyah-beyazlı kulüp için 11 puan silme cezası talep etmişti.

Juventus Kulübünden 10 puan silme cezasına ilişkin yapılan açıklamada ise cezaya itiraz hakkının saklı tutulduğu ve gerekçeli kararın beklendiği kaydedildi.

Juventus'un başını ağrıtan "Prisma" soruşturması

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının Mayıs 2021'de başlattığı ve Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği "Prisma" isimli soruşturma çerçevesinde, Kasım 2021'de ve Mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar yapılmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan yöneticiler ile futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi de soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifade vermişti.

Soruşturmayı yürüten savcıların, kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında özellikle futbolcu transferleri ve maaşlarında, haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği basına yansımıştı.

Başsavcılığın, soruşturmasını Ekim 2022'de tamamlamasına ek olarak, dönemin kulüp başkanı Andrea Agnelli ve yönetimi, kulübün çıkarlarını korumak için 28 Kasım 2022'de istifa ettiklerini açıklamıştı.

UEFA da 1 Aralık 2022'de olası finansal fair play ve kulüp lisans kurallarının ihlali gerekçesiyle Juventus hakkında soruşturma başlatma kararı almıştı.

Torino Cumhuriyet Savcılığının soruşturmasının derinleşmesi sebebiyle İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) da sportif açıdan daha önce Mayıs 2022'de kapattığı haksız sermaye kazancı ve transfer değerlerini farklı göstermeye yönelik soruşturmasını, yeni bilgilerin ortaya çıkması gerekçesiyle Juventus ile 8 kulüp için 22 Aralık 2022'de yeniden başlatmıştı.

Juventus'a ocakta verilen 15 puan silme cezası nisanda iptal edilmişti

FIGC Spor Hakimi, soruşturma sonucunda 20 Ocak'ta 8 kulübü aklarken, Juventus'a 15 puan silme cezası vermişti. Halihazırda Tottenham Hotspur'da görev yapan Juventus'un eski sportif direktörü Fabio Paratici 30 ay, eski başkan Andrea Agnelli 24 ay, eski yöneticilerden Maurizio Arrivabene 24 ay, Pavel Nedved 8 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Juventus'un bu cezaya yaptığı itirazı görüşen İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Tahkim Kurulu, 20 Nisan'da 15 puan silme cezasını iptal etmiş ve ceza kararını yeniden değerlendirmesi için FIGC'e geri göndermişti.

AA