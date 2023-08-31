İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre grup, orkestra eşliğinde kaydedilen "Atlantis" albümünden "Antagonist", "Monarch" ve "Jinn" adlı parçalarının yanı sıra Slipknot grubundan uyarladıkları "Snuff" adlı şarkıyı da konserde seslendirecek.

Konserde grup üyelerine yaylı çalgılar ve arka vokaller de eşlik edecek.

Soen 2010'da vokalist Joel Ekelöf, davulcu Martin Lopez ve bas gitarist Steve di Giorgio tarafından kuruldu.

Daha sonra gitarist Cody Fory ile Lars Ahlund gruba dahil olurken, Di Giorgio'nun gruptan ayrılmasıyla bas gitara Oleksii Kobel geçti.

"Cognitive" (2012), "Tellurian" (2014), "Lykaia" (2017), "Lotus" (2019) ve "Imperial" (2021) albümlerine imza atan Soen grubu, en son albümlerinden "Unbreakable", "Memorial" ve "Violence" şarkılarına klip çekti.

Soen, 2022'de gerçekleşen İstanbul konserinde MFÖ grubundan Fuat Güner ile aynı sahneyi paylaşarak "Vurgun Yedim" şarkısını seslendirmişti.

AA