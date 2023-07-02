Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük tatilde, vatandaşların memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi nedeniyle trafik ve insan yoğunluğunun azaldığı megakent, en sakin günlerini yaşadı.

Bayram boyunca kentte kalan İstanbullular ile turistlerin yoğunluk oluşturduğu tarihi ve turistik mekanlar, bayramın ardından sakin bir gün geçiriyor.

Bayram günlerinde ziyaretçilerin uğrak noktalarından olan Sultanahmet ile Eminönü'nde gezen turistler, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni de ziyaret etti.

Vatandaşların bayramda uğrak noktalarından olan sahiller ve mesire alanlarında da yoğunluk yaşanmadı.

AA