İSTANBUL- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 13 Temmuz 2021’de, “İstanbul Spor Stratejisi ve Gelecek Planı” tanıtım toplantısı düzenlemişti. Toplantıda, İstanbul’un “2036 Olimpiyat Oyunları” ve “Paralimpik Oyunları”na talip olduğunu açıklayan İmamoğlu, kentin Olimpiyat adaylığı irade beyanını kamuoyu ile paylaşmıştı. Türkiye’de ‘olimpiyat’ denince ilk akla gelen isimlerden merhum Sinan Erdem’in, “Olimpiyatlar taşla, tuğlayla değil, insanla yapılır” vizyonuna inandıklarının altını çizen İmamoğlu, konunun paydaşlarına, “Devletimize, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’ne ve ilgili tüm kurumlara, aynı hedef etrafında odaklanmak için iş birliği yapma çağrısında bulunuyoruz. Hep birlikte başaracağız” çağrısında bulunmuştu.

“FİLENİN SULTANLARI”NI UNUTMADI

Süreç içerisinde konunun takipçisi olan İmamoğlu, bugün de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ile Bakırköy ve Şişli’deki kurum merkezlerinde ayrı ayrı bir araya geldi. ‘Olimpiyat’ denince titrer bir durumda olduklarına vurgu yapan İmamoğlu, “Bugün de biraz daha coşkulu bir günde bir aradayız. Dünya şampiyonu bir kadın voleybol takımımızın varlığıyla, bugün burada daha da keyifliyiz. Kaptan Eda nezdinde bütün takımı ve bütün ekibi kutlayalım” dedi. 2036 Olimpiyatlarıyla ilgili yolculuğu, tüm paydaşlarıyla birlikte konuştuklarını hatırlatan İmamoğlu, “Sizin de rehberliğinizde çok güzel adımlar attık. Atmaya da devam ediyoruz. Bu konuda biz İstanbulluyu, İstanbul'un toplumunu biraz da spor cephesinden bakan Belediyemizin bu yolculuğuna da katkı sunan bir İcra Kurulu heyeti oluşturduk. 2 arkadaşımız şu anda yok, ama diğer arkadaşlarımızla birlikte sizi ziyaret etmek istedik” şeklinde konuştu.

“2036’NIN İSTANBUL'UMUZA GELMESİNİ ARZULUYORUZ”

“Bu yolculuğun kapsayıcı bir yolculuk olduğunu biliyoruz” diyen İmamoğlu, “2036’nın İstanbul'umuza gelmesini arzuluyoruz. Ama her şeyden önce, eğer biz gereklerini yerine getirdiğimiz takdirde, sağlıklı bir yolculuk tariflediğimiz taktirde, -inşallah 2036 İstanbul’un olsun- daha büyük kazanımlar elde edeceğimizi görüyoruz. Onun için hakkını vermek istiyoruz sürecin. Toplumsal bir mesele haline gelmesini istiyoruz. Halkın bütün sürecin içinde olduğu, sporu, sporculuğu, centilmenliği, bütün karakterini hissettiği bir zaman dilimini yaşamasını istiyoruz. Özellikle IOC'nin (Dünya Olimpiyat Komitesi) ortaya koyduğu prensiplerin içinde bulunan her madde aslında bir şehir için, toplum için çok cazip ve çok çekici. Her birisi erişilmesi gereken bir menzil gibi duruyor. O bakımdan biz, işin bu karakterini çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

“HER ŞEYİN ÜSTÜNDE GÖRÜYORUZ BU MESELEYİ”

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Erdener ile birlikte, IOC Başkanı Thomas Bach’ı Lozan’da ziyaret ettiklerini hatırlatan İmamoğlu, “Bach’ı ziyaretimizde de bu karakterden bahsetmiştik. Ve kendisi de bizi gerçekten çok iyi bir enerjiyle ağırladı. Bize de umut verdi. Böyle bir yolculuğu sürdürüyoruz” dedi. Bach’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı ziyaretten de mutluluk duyduğunun altını çizen İmamoğlu, “Çünkü bu, kapsayıcı bir yolculuk. Hükümetinden yerel yönetimine, sizin organizasyonunuzda bu meselede iş birliği içinde olması vazgeçilmez bir duruş. Biz de bunu hassasiyetle koruduk ve korumaya devam edeceğiz. Her şeyin üstünde görüyoruz bu meseleyi” diye konuştu.

ERDENER: “İSTANBUL’UN ŞAHSINIZDAN KAYNAKLANAN BİR GÜCÜ DE VAR”

İmamoğlu ve İBB’ye, olimpiyat yolculuğunda yanlarında oldukları için teşekkürlerini sunan Erdener de konuşmasında, “Çünkü bu bina, şu anda güzel, görünür hale geldiyse, sizin bunda emeğiniz büyük. İstanbul’un bir olimpiyat kenti olması bağlamında verdiğiniz destek, koyduğunuz irade, pandeminin biraz olsun gevşediği bir ortamda, Lozan’da Thomas Bach’ı ziyaretiniz, bunların hepsi güçlü bir iradeyi de İstanbul'un olimpiyat adaylığını da ortaya koyan durumlar. 2036 uzak bir tarih gibi görülebilir, ama işte aday kentlerle ilgili ya da söylentilerle ilgili bakıp bir değerlendirme yapıldığında, İstanbul'un her zaman güçlü bir şansı vardır. Bu şansın oluşmasında, sizin bizatihi şahsınızdan kaynaklanan bir güç de var. Bunu siz de yaşadınız. Ben fazlasıyla yaşadım” ifadelerini kullandı.

AKSU: “İSTANBUL’A OLİMPİYATI GETİRMEK, YEREL VEYA

MERKEZİ HÜKÜMETİN İŞİ DEĞİL; TÜRKİYE'NİN İŞİDİR”

Aksu ise konuyla ilgili görüşlerini, “İstanbul'un Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlar yolculuğunda her zaman emrinize amade olduğumuzu belirtiyoruz. Zaten biz de hazırlık düzenleme komitesinin bir parçasıyız. Ama burada sadece işin içinde şekli olarak kalmak mümkün değil. Eski, futboldan gelen uzun bir dostluğumuzun yanı sıra, bunu inşallah Olimpiyat, Paralimpik Oyunlar ve İstanbul macerasına taşımak, bizim için en büyük mutluluk kaynağı olacaktır. İstanbul’a olimpiyatı getirmek, yerel hükümetin veya merkezi hükümetin işi değil; tamamen Türkiye'nin işidir. Biz de bu işin içinde bir tuzumuz olsun olması için, elimizden ne geliyorsa, o konuda ben ve bütün arkadaşlarım hazırız. Her zaman da emrinizdeyiz” sözleriyle dile getirdi.

HABER: MERVE ELÇİ