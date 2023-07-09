İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi ve İSKİ Koruma Havzası Müdürlüğü tarafından kaçak yapıldığı tespit edilen 8 yapı daha polis ve zabıta ekiplerinin gözetiminde yıktı. İstanbul’un en önemli içme suyu havzası olan Eskice Köyü ve Büyükçekmece Gölü arasında kalan mutlak koruma havzasında tüm uyarılara karşın ısrarla yapılmak istenen kaçak yapılarla yıllardır kararlılıkla mücadele eden Büyükçekmece Belediyesi taviz vermiyor. Büyükçekmece Kararağaç Mahallesi Eskice Köyü mevkisinde imarsız ve kaçak inşa edilen 8 yapıyı tespit eden İSKİ Koruma Havzası Müdürlüğü ve Büyükçekmece Belediyesi yapı sahiplerine yapılan tebligatın ardından polis ve zabıta müdürlüğü ekipleri gözetiminde yıkım işlemini gerçekleştirdi.

“Mücadelemiz sürecek”

Konuya ilişkin olarak Büyükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Büyükçekmece sınırları içerisinde kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyeceği belirtilerek, "İstanbul'un en önemli içme suyu toplama havzasını korumakta kararlıyız. Bugüne kadar göstermiş olduğumuz kararlılığı bundan sonrada aynı şekilde sürdüreceğiz" denildi.

HABER: MERVE ELÇİ