İSTANBUL AA- Mimar Sinan'ın inşa ettiği Osmanlı sivil mimarisinin önemli yapılarından, Sultanahmet Meydanı'ndaki Pargalı İbrahim Paşa Sarayı'na kurulan müzenin koleksiyonunda binlerce önemli eser yer alıyor.

TİEM Müdürü Ekrem Aytar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin ilk olarak Süleymaniye Külliyesi içindeki İmaret Binası'nda 27 Nisan 1914'te "Evkaf-ı İslamiye Müzesi" (İslam Vakıfları Müzesi) adıyla açıldığını söyledi.

Müze koleksiyonunda Emeviler, Abbasiler, Fatimiler, Kuzey Afrika, Endülüs, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet dönemine, birbirinden önemli 40 bin kadar eserin muhafaza edildiğini belirten Aytar, müzeye dönem dönem yeni eserler kazandırıldığını kaydetti.

İstanbul'un fethini önlemek için yapılan Bizans zinciri TİEM'de sergileniyor

Aytar, müze sergilerinin farklı zaman aralıklarıyla yenilendiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Müzemizin Etnografya Bölümü'nde İstanbul'un fethine şahitlik etmiş olan Haliç zincirinin 21 metrelik bölümü sergiye açılmış bulunuyor. 11. Konstantin tarafından Sarayburnu ve Haliç arasına gerilen zincir, Türklerin İstanbul'u fethini önlemek üzere yapılmıştır. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri gemileri karadan yürütmüştür. Bu zincir fetihten sonra depolara kaldırılmıştır. Hisarlar Müzemizin deposunda bulunan zincir, konservasyonu tamamlanarak müzemizin Etnografya bölümünde, İstanbul manzaralı halının önünde sergiye çıkarılmıştır."

Ramazan ayı dolayısıyla müzenin her gün 23.00'e kadar ziyarete açık olduğunu vurgulayan Aytar, "Ziyaretçilerimiz buraya geldiğinde 'Kutsal Emanetler' bölümümüzü de görebilir. Kutsal emanetler, Yavuz Sultan Selim Han'ın Kahire'yi fethinden sonra İstanbul'a taşınmıştı ve Topkapı Sarayı'nda hazine dairesinde saklanmaktaydı. Osmanlı, İslamiyet'e çok önem verdiğinden, Surre Alayı ile her yıl Kabe'nin ve Medine'de Peygamber Efendimizin kabrinin örtülerini değiştirmekteydi. Buraya her yıl yeni eşyalar göndermekteydi. Oradan gelenler de Mekke'yi, Medine'yi gördüğünden dolayı kutsal sayılmıştı. Bunlar çeşitli devlet adamlarına hediye edilmişti. Türbelerden, tekkelerden toplanmış olan bu eserlerin bir kısmı bugün müzemizin Kutsal Emanetler bölümünde sergiye açılmıştır." dedi.