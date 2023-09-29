İstanbul

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Maçı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Bir maçı eksik İstanbulspor, ligde şu ana kadar galibiyetle tanışamadı. Beş karşılaşmada 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 2 puan elde eden sarı-siyahlılar, 19. sırada kaldı.

Ligde çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Bitexen Antalyaspor, 6 puanla 13. basamakta yer aldı.

İstanbulspor'da Bitexen Antalyaspor karşılaşması öncesi Racine Coly ve Simon Deli'nin sakatlıkları bulunuyor.

AA