Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demir, "İlk yarı istediğimiz gibi geçti. Top onlarda ama oyunun kontrolü bizdeydi. İkinci yarı oyuncuları uyardık. Traore'yi aldık takım boyunu uzatmak için ama iki tane aynı golü yedik. Üzgünüz, oyuncular bana galibiyetle veda etmek istediler. Çok da koştular, hepsinin ayağına sağlık. Antalyaspor'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA