Istanbul

İlk yarı

15. dakikada maçtaki ilk tehlike İstanbulspor kalesinde yaşandı. Ali Karimi, Coly'den kaptığı topla ceza sahasına sağ çaprazdan girip vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

26. dakikada sol kanatta topla buluşan Mame Thiam'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Gökhan Sazdağı kafayı vurdu. Kaleci Jensen bu pozisyonda gole izin vermedi.

31. dakikada Thiam'ın pasında Ali Karimi kafayla topu Kemen'in önüne indirdi. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda, kaleci Jensen topu kornere gönderdi.

36. dakikada Kemen'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Karimi, müsait pozisyondaki Cardoso'yu gördü. Bu futbolcunun penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

45+1. dakikada Rroca'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Kenio sert vurdu. Kaleci Bilal Bayazıt uzanarak topu kornere gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı, golsüz sona erdi.

Öte yandan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı Jan-Moritz Lichte de karşılaşmayı tribünden takip etti.

İkinci yarı

56. dakikada sağdan kazanılan korner atışında topun başına geçen Cardoso, arka direğe ortaladı. Kolovetsios'un kafa vuruşunda, Mehmet Yeşil topu uzaklaştırdı.

58. dakikada korner atışında topun başına yeniden Cardoso geçti. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği ortada bu kez Ali Karimi kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

74. dakikada İstanbulspor hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Ndao, soldan atağa destek veren Kenio'ya pasını aktardı. Bu futbolcu ceza yayı üzerinde topu düzeltip şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

77. dakikada Mondihome Kayserispor öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Mane, arka direğe ortaladı. Boşa çıkan kaleci Jensen'in müdahale edemediği topa arka direkte Thiam kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

81. dakikada İstanbulspor beraberliği yakaladı. Vefa Temel'in ara pasında soldan ceza sahası içi son çizgisine inen Ethemi, yerden topu ön direğe kesti. Bu noktaya hareketlenen İbrahim Yılmaz'ın topukla vuruşunda, kaleci Bilal'in bacaklarının arasından kaçırdığı meşin yuvarlak golle sonuçlandı: 1-1.

Mücadele, 1-1 sona erdi.

AA