İstanbul

İstanbulspor puanını 41'e yükselterek Süper Lig'de kaldı.

İlk Yarı

8. dakikada İstanbulspor gole yaklaşan taraf oldu. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Duhaney'in ortasında savunmadan dönen top yine bu futbolcuda kaldı. Duhaney bu kez direkt kaleyi düşündü ancak direkten dönen top oyun alanına geri döndü.

11. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Lokilo, soldan kale sahasına giren Rroca'ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda kaleci Berke son anda topu kornere tokatladı.

21. dakikada sağdan kazanılan korner atışını Rroca kullandı. Ceza sahası içindeki Onur Ergün'ün kafayla pasında topla buluşan Emir Kaan Gültekin, göğsüyle düzeltip yakın mesafeden röveşata bir vuruş yaptı. Kaleci Berke gole engel oldu.

45. dakikada İstanbulspor karşılaşmada öne geçti. Rroca'nın pasında sol kanatta topla buluşan Topalli, ceza sahasına girip rakibini çalımladı ve çaprazdan sol ayağıyla topu filelere gönderdi: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci Yarı

58. dakikada Kerem Şen'in pasında sağ kanatta topla buluşan Topalli, ceza yayı önüne gelip sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

59. dakikada İstanbulspor bir kez daha etkili geldi. Topalli'nin ara pasında topla buluşan Rroca, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

61. dakikada İstanbulspor farkı 2'ye yükseltti. Onur Ergün'ün pasında meşin yuvarlağı alan Topalli, rakibini geçip sağdan ceza sahasına girdi ve kale sahası içine yerden ortaladı. Savunmanın arkasındaki Rroca, müsait pozisyonda topu ağlara yolladı: 2-0.

86. dakikada İstanbulspor net bir fırsattan yararlanamadı. Eze'nin sağ kanattan yaptığı ortada Kerem Şen'in yakın mesafeden vuruşunda Berke Özer'den seken topu Muammer Sarıkaya kafayla tamamladı. Ancak son anda Deniz Tabak topu çizgiden çıkardı.

90+4. dakikada fark 3'e çıktı. Sol kanattan ceza sahasına giren Eze son çizgiye inip arka direğe ortaladı. Kerem Şen'in vuruşunda kaleci Berke'den seken topu kale sahası içinde Muammer Sarıkaya sert bir vuruşla ağlara yolladı: 3-0.

90+7. dakikada İstanbulspor bir gol daha buldu. Eslem Öztürk'ün Ümraniyespor ceza sahasına gönderdiği uzun pasta savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı üzerinde Eze'de kaldı. Bu futbolcunun dönüp yerden yaptığı vuruşta top köşeden filelere gitti: 4-0.

Mücadeleyi İstanbulspor 4-0 kazandı.

"En az şampiyonluk kadar önemli bir başarı"

İstanbulspor teknik direktörü Fatih Tekke, en az şampiyonluk kadar önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Tekke, ligde kaldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Şampiyon olan Galatasaray'ın kadrosuna kattığı bir oyuncunun 10'da 1 maliyetiyle sezon boyu mücadele ettiklerini vurgulayan Tekke, şunları kaydetti:

"Öncelikle başkanı tebrik etmek lazım. Ama bu yeterli değil bana göre. Seneye daha güçlü kadroyla devam etmemiz lazım. Çok zor koşullardı. Diğer takımlarla karşılaştırmak mümkün değil. Buna rağmen tüm oyuncularımın her maçta gösterdiği performanstan dolayı tebrik ediyorum. Sonuç olarak en az şampiyonluk kadar önemli bir başarı. Umarım ülke futbolu bu başarıyı parametreleriyle düşünür. Buraya az da olsa gelen taraftarlarımızın emeğine sağlık. Kulüpte çalışan güvenlikten çaycısına, aşçısından bizlere hizmet eden ablalarımıza, kulüp medya sorumlusu Özcan Bey'e teşekkür ediyorum. Hak ettiğimiz yere ulaştık."

Maça da değinen Fatih Tekke, Ümraniyespor'un kadrosunda sıkıntılar olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maçın ilk yarısında özellikle ilk dakikalarda golü bulma arzusundaydık. Bu gol ilk yarının sonlarında geldi. Kazandık ve ligde kaldık. Bunu kalıcı hale getirmek için çok daha fazlası lazım. Umarım bunun birazını sağlayabiliriz. Seneye de ligde kalmak ilk hedef olarak görünüyor. Sonrasında daha yukarıyı hedefleyen bir İstanbulspor izletmek istiyoruz."

"Sadece 44 dakika topun arkasında kalıp direnmeye çalıştık"

HangiKredi Ümraniyespor'da teknik sorumlu Hayati Köse, yalnızca 44 dakika direnebildiklerini söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hayati Köse, ligdeki son maçta böyle bir performans beklemediklerini ifade etti.

Maç öncesinde kadro sıkıntısı yaşadıklarının altını çizen Köse, şunları söyledi:

"İdeal kadromuzdan 5 oyuncumuz vardı. Cezalı ve sakat oyuncumuz çoktu. Kulübemizin tamamı 19 yaş altı oyuncularından oluşmuştu. Sadece 44 dakika topun arkasında kalıp direnmeye çalıştık. Bu hafta ligde kader haftasıydı. Böyle bir oyunla buradan ayrılmak bizi üzdü. Genç oyuncularımız biraz performansın altında kaldı. Kadromuzun yapabildiği buydu, iyi olan kazandı."

AA