Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de hafta sonu RAMS Başakşehir'i 2-1 yendiği maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Kazımcan Karataş kadroda yer almazken, Sergi Oliveira ile Barış Alper Yılmaz da yedeğe çekildi.

Teknik direktör Okan Buruk, İstanbulspor maçında bu futbolcuların yerlerine Kaan Ayhan, Angelino, Kerem Demirbay, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi.

Galatasaray maça; Fernando Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Mateus Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'iyle başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün yedeklerinde ise Sergi Oliveira ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Günay Güvenç, Wilfreid Zaha, Halil Dervişoğlu, Victor Nelsson, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman ve Cedric Bakembu yer aldı.

Sanchez ve Ndombele kural gereği kadroda yok

Galatasaray'ın yeni transferleri Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele, İstanbulspor maçının kadrosunda yer almadı.

Sanchez ve Ndombele, İstanbulspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edildikleri için kural gereği karşılaşmanın kadrosuna alınamadı.

Sarı-kırmızılı futbolcu Kazımcan Karataş da sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Ziyech kadroda yer almadı

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, İstanbulspor maçında forma giyemedi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, dinlendirme amacıyla Ziyech'i kadroya almadıklarını söyledi.

Kaan Ayhan ligde ilk kez ilk 11'de

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Kaan Ayhan, bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir maçın başlangıç 11'inde görev aldı.

Kaan Ayhan, ligde daha önce forma giydiği 4 karşılaşmada da sonradan oyuna dahil olmuştu.

İstanbulspor, Olcay Demir yönetiminde sahaya çıktı

İstanbulspor, Galatasaray maçına takım antrenörlerinden Olcay Demir yönetiminde çıktı.

Sarı-siyahlı kulüp, teknik direktör Fatih Tekke ile dün yollarını ayırmıştı.

AA