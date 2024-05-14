İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılının 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında 1 milyon 994 bin 768 araç ve sürücüyü denetlerken, bu yılın aynı döneminde yüzde 93'e yaklaşan artışla 3 milyon 840 bin 266 denetim gerçekleştirdi.

AA muhabirinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünden derlediği bilgilere göre, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 2023 yılının 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında 2 bin 74 personel, 269 ekip aracı ve 264 motorize polisle, 1 milyon 994 bin 768 araç ve sürücüyü denetledi.

Bu yılın aynı döneminde ise 3 bin 329 personel, 500 ekip aracı ve 236 motorize ekip, yüzde 93'e yaklaşan artışla 3 milyon 840 bin 266 denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, geçen yılın ilk dört ayında 960 bin trafik cezası keserken, bu yılın aynı döneminde yüzde 37,78'lik artışla 1 milyon 323 bin 802 cezai işlem uyguladı.

Kentte artan trafik sorunları ve kazalara rağmen vefat sayısı, iki yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi.

2023'ün ilk 4 ayında 45 ölümlü kaza kayıtlara geçerken, bu sene aynı dönemde 42 ölümlü kaza meydana geldi. Bu kazaların 15'i motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarından kaynaklandı.

Kentte yaralamalı kazalarda ise yüzde 32,53'lük bir artış yaşandı.

Geçen yılın ilk 4 ayında 6 bin 818 yaralamalı kaza yaşanırken, bu sene sayı 9 bin 39'a yükseldi.

2 yılın aynı dönemlerinde hasarlı kaza sayısı da yüzde 31,89 oranında artış gösterdi. 2023'te 14 bin 387 olan kaza sayısı, 2024'te 18 bin 976'ya yükseldi.

Trafikte motosiklet ve motorlu bisiklet sayısı arttı, ehliyetli kullanım azaldı

Mega kentte yaşanan trafik yoğunluğu ve toplu ulaşımdaki aksaklıklar, insanları motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yöneltti.

2023 yılının tamamında 631 bin 244 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikte seyrederken, bu yılın ilk 4 ayında bu taşıtlardan 675 bin 238'i trafiğe çıktı.

Kullanımı yoğunlaşan motosiklet ve motorlu bisikletler, kaza oranlarında da artışı beraberinde getirdi. Geçen yılın ilk 4 ayında bu araçların karıştığı 3 bin 682 kaza yaşandı, 2024'te bu rakam 6 bin 328'e yükseldi.

2023'ün 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında 216 bin 917 motosiklet ehliyeti alınırken, bu sene aynı dönemde 20 bin 323 artışla bu sayı 237 bin 240'a yükseldi.

Ehliyet alma oranı yükselmiş gibi görünse de bu yıl trafiğe yeni çıkan 43 bin 994 araca karşın 23 bin 671 kişinin ehliyet almadığı dikkati çekti.trafik denetimleri