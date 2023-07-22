Üsküdar Bosna Bulvarı'ndan Çengelköy Sahili'ne kadar uzanan Bekar Deresi'nin İstanbul Boğazı'na döküldüğü yerdeki kirlilik ve kötü koku, çevre halkını ve esnafı rahatsız ediyor.

Siyaha dönüşen deredeki suyun denize aktığı noktada Boğaz'ı seyretmek için kıyıya gelenler, aldıkları kötü koku nedeniyle bekleyişlerini kısa tutarak geri dönmek zorunda kalıyor. İnsanlar sıcakların artmasıyla kokunun daha da hissedilmesinden şikayet ediyor.

Anadolu Yakası'ndan Boğaz'a dökülen, Üsküdar ve Beykoz sınırındaki Küçüksu ve Göksu derelerinde durum Bekar Deresi'ndeki gibi olmasa da buradaki su da koyulaşırken yer yer çamur renginde akıyor.

"Duyarlı insanların buraya el atması gerekiyor"

Maltepe ilçesinden Marmara Denizi'ne dökülen Dragos Deresi'nde de yaşanan kirlilik ve kötü koku özellikle sahilde yürüyüş ve piknik yapanlar ile bisikletle dolaşanları rahatsız ediyor.

Sahilde arkadaşlarıyla bisiklet turu yapan bir gençler, dereden kanalizasyon geçtiğini bildiklerini, kötü koku nedeniyle mide bulantısı yaşadıklarını dile getirdi.

Sahilde yürüyüş yapan Bekir Demirdöğen gezmeye geldiğinde kötü koku nedeniyle burnunu kapatmak zorunda kaldığını anlatarak "Duyarlı insanların buraya el atması gerekiyor. Sadece burası değil. Boydan boya birkaç yer de böyle. Gerçekten çok rahatsız oluyoruz." diye konuştu.

Denize girmek için havlusuyla gelen Emre Değirmenci ise kanaldaki bu kokuyu alınca daha uzak bir noktada yüzeceğini belirterek "Bu şekilde suyun direkt buraya verilmesi... İki ay sonra yine müsilajdır, bilmem nedir. Buna bir ıslah yapılması lazım." ifadesini kullandı.

Kirliliğin arıtmanın olmayışından kaynaklandığını söyleyen Değirmenci, "Amacım kimseyi kötülemek değil. Bunu görünce, bu adamlar çalışmıyor, açık ve net. Çalışılsa burası böyle olur mu? 2023 yılındayız. Bakın ne güzel parklar yapılmış ama bu parkın içinde böyle bir dere olmaz." değerlendirmesini yaptı.

AA