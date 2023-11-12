Haber: Beyza Betül Cihan

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde olağanüstü bir olaya sebep oldu.Bugün başlayarak hızını arttıran yağmur sebebi ile meydana gelen şiddetli hava koşulları, köprüye bir yıldırım düşmesine neden oldu.

O anlar, köprünün güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, karanlık ve bulutlu bir atmosferin ardından aniden çakan yıldırımın köprüye isabet ettiği görülüyor. Yıldırımın düşmesiyle birlikte ortaya çıkan şiddetli ışık ve ses, çevredeki görgü tanıkları tarafından da fark edildi.

Yetkililer, olayın hemen ardından köprüdeki güvenlik önlemlerini artırdı ve olası hasarları değerlendirmek amacıyla incelemeler başlattı.