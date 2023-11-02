İstanbul
Alınan bilgiye göre, Altınşehir yolu üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsünün sürücüsü, viraja girdiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sağanağın etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otobüs, bariyerlere çarparak yolu tamamen kapattı.
Kaza dolayısıyla trafikte aksama yaşandı. Otobüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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Otobüsün yolu kapattığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Kaynak: AA