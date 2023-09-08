İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şişli, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Büyükçekmece'de okey masası kurarak düğün konvoyunun önünü kestiler Büyükçekmece'de okey masası kurarak düğün konvoyunun önünü kestiler

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde 1 kilo 634 gram sentetik uyuşturucu madde, 26 kök Hint keneviri, çok sayıda uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 3 cep telefonu ve 16 bin 290 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.