İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturmada, PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri döneme ait fotoğraf ve bilgi bulunan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 6 ilçede 7 farklı adrese düzenlediği operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Kimlik bilgisi bulunmayan Suriye uyruklu 1 şüpheli ise ilgili birime teslim edildi.

Yapılan aramalarda ele geçen şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

İstanbul merkezli "hayali ihracat" operasyonunda 17 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli "hayali ihracat" operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

AA