İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturmada, PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri döneme ait fotoğraf ve bilgi bulunan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 6 ilçede 7 farklı adrese düzenlediği operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Kimlik bilgisi bulunmayan Suriye uyruklu 1 şüpheli ise ilgili birime teslim edildi.

Yapılan aramalarda ele geçen şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

AA