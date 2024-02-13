Adıyaman'da yüksekten düşen Uzman Çavuş Ahmet Tuğay şehit oldu Adıyaman'da yüksekten düşen Uzman Çavuş Ahmet Tuğay şehit oldu
İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüphelinin bu yapılanma içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Başka bir soruşturma kapsamında da 5 şüphelinin terör örgütü PKK/KCK içerisinde araç kundaklama faaliyetlerini organize ettiğini değerlendiren savcılık, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.

Kaynak: AA