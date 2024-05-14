Istanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlara Mücadele Şubesi ekiplerince, elebaşları Numan Karakoç ve tutuklu Hakan Akdoğan olan husumetli 2 organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmada 13 olaya karıştıkları belirlenen husumetli 2 suç örgütüne yönelik 11 Mayıs'ta İstanbul ve İzmir'de düzenlenen "Mahzen-42" operasyonunda 33 şüpheli yakalanmıştı. Çalışmaların devamında 6 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.